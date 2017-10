EDUCACIÓN APLICARÁ CON “INTELIGENCIA Y PRUDENCIA" EL 155

- El ministro niega tener un conflicto con Cataluña. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este miércoles que su departamento actuará con "prudencia e inteligencia" si finalmente se llega a aplicar el artículo 155 y tiene que asumir las competencias del departamento de Enseñanza de Cataluña.

Así lo declaró Méndez de Vigo durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, donde intervino con motivo de los trabajos de la subcomisión encargada de buscar un pacto de Estado Social y político por la Educación.

Con todo, prefirió no dar más explicaciones hasta que el Senado tome una decisión y el Consejo de Ministros establezca los pasos a seguir. Preguntado sobre las denuncias por adoctrinamiento en centros catalanes, subrayó que se han enviado sendos requerimientos sobre "casos particulares", y que en estos momentos se espera la respuesta de la consejería, que "es la que debe investigar lo sucedido".

De cualquier modo, insistió en que "no existe ningún conflicto con Cataluña" y recalcó que se trata de "casos puntuales", aunque siguen llegando denuncias. El ministro reiteró su propuesta de introducir en la Constitución el principio de "lealtad federal o constitucional", pues dijo haber comprobado que los consejeros disponen de una gran autonomía para interpretar las normas y que "si no hay buena voluntad" es difícil ir en la misma dirección.

Por último, defendió el actual modelo de descentralización autonómica, pues aunque "existen grandes diferencias y algunas (autonomías) tienen resultados muy buenos y otras no tanto, todas tienen el mismo modelo descentralizado".

"No es cuestión de competencias, sino de cómo se ejercen esas competencias", y defendió la participación de los consejeros de Educación en la elaboración del pacto, pues "ellos son quienes están más en contacto con la realidad y conocen las cuestiones prácticas". En esta misma línea, aseguró que se respetarán las singularidades del modelo vasco y catalán, y se mostró muy partidario del bilingüismo.

PELIGRA EL PACTO DE ESTADO

Los portavoces de Unidos-Podemos, Esquerra Republicana y PNV indicaron que la aplicación del 155 dificulta la consecución del pacto de Estado, pues "ha acabado con el consenso territorial y competencial en educación".

Así se manifestó Joan Mena, de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, quien preguntó a Méndez de Vigo cómo piensa "conseguir que los consejeros respalden un pacto si no se fían de que el Gobierno vaya a respetar su parte".

"Son ustedes quienes no paran de invadir competencias", y acusó al ministerio de "adoctrinar a los niños españoles en cuanto al himno, a la bandera y al Rey", en referencia a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la difusión de estos símbolos.

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Aguirretxea afirmó que "si en el pacto de Estado no se respeta la singularidad del sistema educativo vasco", su grupo no apoyará el acuerdo.

"Quieren hablar de bilingüismo quienes no tienen un segundo idioma", lamentó.

En su opinión, bajo el pretexto de "pedir respeto para una lengua, algunos esconden la pretensión de negarse a estudiar la otra". Finalmente, el diputado de Esquerra Republicana Joan Oloriz apuntó que "será muy difícil" alcanzar un pacto de Estado en el marco actual.

