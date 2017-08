EDUCACIÓN. EL PSOE ANUNCIA TRES INICIATIVAS PARA UN OTOÑO "CALENTITO EN MATERIA EDUCATIVA"

Google Plus

El PSOE presentará en el Congreso y en el Senado tres proposiciones de ley con las que pretende “introducir cambios puntuales y urgentes en la Lomce para devolver la equidad al sistema”, según anunció este jueves la Secretaria Ejecutiva de Educación y Universidades de los socialistas, María Luz Martínez Seijo.

En una rueda de prensa tras reunirse con los consejeros socialistas del ramo, Martínez Seijo anunció un “otoño calentito en materia educativa” y avanzó que las tres iniciativas legislativas que el PSOE llevará a las Cortes y también a los parlamentos autonómicos. Explicó que con esta propuestas buscan que “de manera urgente se modifiquen aspectos puntuales de la Lomce” para acabar con la segregación en función del sexo, las capacidades o las creencias de los alumnos.

En este sentido, la primera de las proposiciones pide retirar los conciertos educativos a aquellos centros que discriminan al alumnado en función del sexo, acabar con el carácter evaluable de la asignatura de Religión y hacer que Valores Cívicos sea una materia obligatoria.

“Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los valores constitucionales, y es muy importante, sobre todo en el momento actual, que nadie sea excluido por cuestiones religiosas”, dijo Martínez Seijo.

Por el mismo motivo, la dirigente socialista dijo que en su partido rechazan "que se sostengan con fondos públicos” centros que discriminan a los estudiantes en función del sexo, agregó esta representante del PSOE.

La segunda proposición de ley busca asegurar las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la ordenación educativa frente “a la proposición no de ley presentada por el PP en verano”, que reivindicaba la libertad de elección de centro por parte de las familias.

“Por supuesto que estamos a favor de la libertad de elección de los padres”, indicó Martínez Seijo, pero “esto debe ser conmpatible con el respeto a las competencias de las comunidades Autónomas, que están en todo su derecho a gestionar la oferta de plazas escolares en función de sus necesidades.

Por último, el PSOE defenderá una propuesta para que los consejos escolares recuperen las competencias que la Lomce dejó en manos de los directores. Se trata de “devolver la participación democrática a la escuela”.

VOLUNTAD DE PACTO

Con todo, Martínez Seijo reiteró la voluntad de su partido de alcanzar un pacto de Estado social y político por la educación, cuyos trabajos se desarrollan desde febrero en una subcomisión creada en el congreso con este propósito.

“De momento, solo se han producido las comparecencias de los expertos”, explicó, “y aún no hemos empezado a elaborar el informe con las conclusiones”. "Cuando lleguemos a este punto veremos si se pueden incluir nuestras propuestas" en el Pacto, indicó.

En su opinión, “estas iniciativas buscan evitar “los males mayores provocados por la Lomce, que pese a las buenas palabras del Gobierno se está perpetuando en el tiempo, ya que ni sabemos cuánto van a durar los trabajos de la subcomisión, ni si finalmente se aprobará una nueva ley”.

“Esperamos que así sea, y desde luego nuestra intención es buscar el consenso, aunque para ello es necesario que todas las partes asuman renuncias y estén dispuestas a dialogar”, afirmó. A su juicio, éste no es el caso del Gobierno del PP, que “no ha dado ni un paso atrás” para revertir el Decreto de Recortes de 2012 o reformar su a política de becas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso