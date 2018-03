EDUCACIÓN. CEAPA Y CSIF ACLARAN QUE NO APOYAN QUE EL PSOE SE LEVANTASE DEL PACTO EDUCATIVO

La confederación de padres de colegios públicos Ceapa y el sindicato de funcionarios CSIF reiteran que “todos” los grupos políticos tienen responsabilidad en que el pacto educativo no prospere después de que, tras 15 meses de trabajo, los diputados socialistas hayan abandonado la subcomisión parlamentaria que trabaja en él, gesto al que también se han sumado los de Podemos.



“Lo primero que queremos aclarar es que no le agradecimos al PSOE que se saliera de la subcomisión. En ningún momento”, dijo a Servimedia la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal, en referencia al apoyo que organizaciones de la educación pública mostraron al PSOE en una reunión en Ferraz el pasado viernes.

“En ningún momento les hemos dicho ni que hayan hecho bien o hayan hecho mal, simplemente les hemos dicho ¿ahora qué?”, insistió. “El problema y la responsabilidad es de todos”, recalcó, apelando a los cuatro partidos mayoritarios.

Aunque representantes de otras organizaciones que acudieron a la reunión sí que mostraron su apoyo a los socialistas por ese gesto, “ni CSIF ni Ceapa le dijimos tal cosa”, manifestó.

“Hemos perdido un año en unos trabajos de la subcomisión, el ministro no ha ejercido de ministro basándose en que había una negociación en la subcomisión, y ¿ahora qué vamos a hacer?”, agregó la presidenta de Ceapa.

Cardenal subrayó que, tras la iniciativa tomada por los socialistas, varias cuestiones quedan en la incertidumbre, como la paralización de las reválidas o cuestiones relacionadas con los consejos escolares y la junta de participación autonómica. “¿Los consejeros del PSOE se van a levantar también de esa negociación que está en el Senado? Nosotros les preguntamos que qué iba a pasar y si tenían un plan”, dijo.

“No nos contestaron”, añadió, emplazando a las organizaciones educativas “a ver cuál era la reacción del Gobierno” esta semana en el Congreso y si “iba a recapacitar”.

LA CULPA SE REPARTE

El presidente del sector Nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, también resumió sus planteamientos a Ferraz. “Hicimos un discurso crítico, pero no culpándolos a ellos, la culpa se reparte”, dijo, entre los cuatro partidos mayoritarios.

El portavoz de CSIF acusó a los cuatro grandes partidos “de pensar en votantes y no en ciudadanos”. “Les dije que era una irresponsabilidad estar pensando en elecciones”, manifestó.

Gutiérrez concretó que ese pacto debe ser, precisamente, entre las mayorías y sin los nacionalistas, porque la educación tiene que ser “igualitaria” en derechos y deberes y no que cada autonomía “tenga la suya”. Así, añadió, pactar con los nacionalistas en materia educativa es “apagar el fuego con gasolina”.

En este contexto, apeló a “un pacto de mínimos” y dijo que “si hay cuestiones que tienen que quedar fuera”, como la financiación, “se podrán regular de forma distinta según los gobiernos” que estén al frente del país en cada momento. Además, reconoció que la mayoría del gasto no es del Estado, “sino de las autonomías”, por lo que es “muy complicado” regular un presupuesto base, como pide el PSOE para acercarlo al 5% del PIB.

También recordó que hay que cambiar la Lomce “porque tiene muchos defectos”, porque busca ser “una ley únicamente de partido” e implica “una discontinuidad”. “Queremos una ley profesional”, añadió.



