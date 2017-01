CANAE PIDE A EDUCACIÓN QUE ACABE CON LOS RETRASOS EN EL ABONO DE LAS BECAS

Google Plus

El secretario de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Carles López, pidió este jueves al Ministerio de Educación que acabe con los retrasos en la gestión y el abono de las becas, “pues no es de recibo que tarden cuatro meses en pagarse, cuando el curso ya está casi a la mitad”.

Así se lo trasladó López al secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, durante la reunión que ambos mantuvieron.

En declaraciones a Servimedia, López incidió en la necesidad de agilizar la resolución de los expedientes, para que los estudiantes puedan conocer a tiempo si se les ha concedido la ayuda o no y a cuánto va a ascender.

Canae, que aún no ha decidido si respalda la huelga educativa, presentó una batería de 30 propuestas al Ministerio para mejorar la convivencia escolar, entre las que figuran proyectos de mediación “entre iguales”, para que los propios alumnos se involucren en la prevención del problema; la colaboración con ONG y otras asociaciones, y la convocatoria de los claustros de convivencia en el seno de los consejos escolares. Algunas de estas medidas serán recogidas en el protocolo que prepara el Ministerio.

Por último, López transmitió a Marín su preocupción ante el aumento de los casos de acoso escolar por homofobia.

