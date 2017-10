Google, a favor de las suscripciones: los medios decidirán cuantos artículos gratuitos ofrecen

Los editores de noticias, es decir los medios de comunicación online, podrán decidir a partir de ahora la cantidad de artículos que ofrecen de forma gratuita a través de Google.

La plataforma de búsquedas anunció este lunes en un comunicado que esta semana pondrá fin a su exigencia de 'Primer Clic Gratuito', que requiere a los editores ofrecer un mínimo de tres artículos de forma gratuita a través de Google Search y Google News, antes de presentar a los usuarios unas páginas de pago.

Google lo sustituye por el modelo de 'Muestras Gratuitas', por el cual los editores decidirán la cantidad de artículos gratuitos que desean ofrecer a los potenciales subscriptores, en función de sus propias estrategias empresariales.

El gigante estadounidense explica que ha decidido dar este paso después de estudios propios y de experimentos realizados durante meses con 'The New York Times' y el 'Financial Times', dos diarios que cuentan con unos servicios de pago de éxito.

"La decisión de Google supone un avance”, afirmó Kinsey Wilson, asesor de Mark Thompson, consejero delegado de 'The New York Times'. "También nos anima la disposición de Google a la hora de considerar otros mecanismos para ofrecer soporte a los modelos de suscripción y estamos deseando seguir colaborando con ellos para elaborar unas soluciones inteligentes", indica.

Recomiendan 10 artículos al mes

Google recomienda a los editores que decidan el número de entregas gratuitas que ofrecen en Internet mediante una consideración mensual. Asegura que para la mayoría de los editores, 10 artículos al mes es un buen punto de inicio.



Aparte de la eliminación del 'Primer Clic Gratuito', Google también ayudará a los editores a que el proceso de suscripción a través de sus servicios sea más fácil, y también les prestará herramientas para identificar mejor a sus potenciales abonados.

“'Financial Times' agradece la participación y las acciones de Google para ayudar a este sector esencial del sector de los medios de comunicación y colaboramos muy estrechamente con Google para conocer las necesidades de los editores y la ayuda que puede ofrecer Google en este terreno", señala Jon Slade, director comercial del rotativo económico.