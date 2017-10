ECUADOR, EN LA SERIE DE CUPONES DE LA ONCE ‘SOLIDARIOS CON IBEROAMÉRICA’

Ecuador protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 21 de octubre en la serie ‘Solidarios con Iberoamérica’, con la que la organización quiere mostrar la labor de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL). Cinco millones y medio de cupones difundirán la relación con los países del entorno iberoamericano. Esta serie de cupones comenzó el 18 de febrero y finalizará en 2019.

Según informó la organización, la acción de la ONCE en Ecuador parte de una larga relación en materia de cooperación con el movimiento de personas ciegas del país a través de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), apoyando proyectos destinados a personas con discapacidad visual en el ámbito de la educación, empleo y empoderamiento.

Desde el año 2008 se desarrolla en Ecuador el Programa Ágora de formación, intermediación e inserción laboral de personas ciegas y con baja visión, en colaboración con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (Fence). Ágora ha promovido la capacitación profesional de más de 4.750 personas, de las que más de 1.000 se han incorporado al sector productivo, tanto por cuenta ajena como a través de la creación de emprendimientos.

Ecuador es uno de los países que firmó el acuerdo del convenio marco MECD-OEI-FOAL, para poner en marcha un centro de recursos para estudiantes con discapacidad visual, realizar acciones de capacitación, transcribir materiales didácticos y facilitar a los estudiantes materiales de apoyo para potenciar su proceso educativo. A través de dicho convenio se ha dotado a estudiantes con discapacidad visual de máquinas de escribir Perkins y de otros materiales didácticos, así como formado a técnicos y maestros.

El país participará en el programa de la ONCE ‘Bibliotecas para todos’, que promueve el acceso a la información y a la cultura de las personas ciegas y con baja visión en Latinoamérica, a través de la colaboración con las bibliotecas nacionales para crear y fortalecer espacios inclusivos de lectura. Con esta iniciativa, la ONCE colabora en la creación y/o fortalecimiento de los espacios de acceso a la lectura y a la información dentro de las bibliotecas nacionales, coadyuvando al ejercicio por parte de las personas ciegas y con baja visión del derecho a la información, a la cultura y a la recreación, entre otros.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30 cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

