EL CERMI PLANTEA LA CREACIÓN DE UNA LEY ESTATAL CON DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE NECESIDAD

Google Plus

El presidente del grupo de trabajo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) sobre Atención Temprana, Agustí Matía, ha planteado la creación de una ley estatal para la atención a la primera infancia, es decir, a menores de entre 0 y 6 años, en situación de vulnerabilidad.

Según Matía, “no se trata solo de hacer un marco normativo legislativo general, sino de crear un sistema parecido al de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que vaya acompañado de un marco general, una dotación presupuestaria, un sistema de pactos, una coordinación y unos mecanismos para el sistema de atención”.

Así lo indica el también gerente de Down España en una entrevista concedida a la publicación digital ‘Cermi.es semanal’, en la que señala que “la propuesta no ofrecería cobertura solo a la infancia con discapacidad, sino que sería aplicable a cualquier menor en situación de necesidad, como pueden ser, por ejemplo, las víctimas de la violencia de género”.

En la entrevista, Agustí Matía informa de que grupo de trabajo del Cermi sobre Atención Temprana ya está trabajando en un proceso colectivo que agrupe intereses comunes, aunque aún quedan varios meses para terminar de definir las líneas maestras de esta propuesta de ley estatal. Sin embargo, asegura que el Cermi espera poder poner el tema sobre la mesa en 2018.

“Los retornos, también económicos, van a ser muy grandes, ya que la inversión en primera infancia es de las más rentables que existen, aunque cueste verlo porque no es un retorno inmediato”, añade. “Es un planteamiento desde lo social, pero muy económico, en el sentido de inversión”.

Matía considera necesaria esta medida ya que, según explica, la realidad de la atención temprana en España es prácticamente igual en la actualidad que hace 10 años, sin que haya existido ningún avance en la materia desde entonces.

En este sentido, indica que la población atendida es realmente insuficiente y que existen verdaderas desigualdades en la atención temprana dependiendo de la zona de España en la que se nazca, existiendo un especial déficit en las zonas rurales.

Así, lamenta que “el impulso que hubo en la década de los 90 con el libro blanco de la atención temprana y el trabajo de los profesionales de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana-GAT y otros colectivos ha quedado vacío”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso