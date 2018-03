ECOLOGISTAS Y SINDICATOS PIDEN QUE ESPAÑA OBLIGUE A DEVOLVER LOS ENVASES A LA TIENDA

La plataforma Retorna, formada por 18 organizaciones principalmente ecologistas, de consumidores y sindicatos, solicitó este miércoles que España se sume a la iniciativa del Gobierno británico de poner en marcha un sistema de depósito de envases por el que el ciudadano recupera parte del dinero si devuelve la botella, el ‘brick’ o la lata a la tienda.



Reino Unido se ha sumado así al grupo de más de 40 regiones y países de todo el mundo que han optado por recuperar el hábito de devolver los envases a la tienda para impedir que millones de latas y botellas se pierdan y acaben contaminando el entorno. “Introduciremos un sistema de depósito que aumente las tasas de reciclaje y reduzca la cantidad de residuos que contaminan nuestro territorio y nuestros mares”, anunció el Gobierno de Theresa May.

Los datos de Downing Street apuntan a que en el Reino Unido se consumen 13.000 millones de botellas de plástico al año, de las que más de 3.000 millones acaban perdiéndose, por lo que el Ejecutivo de May ha adoptado el sistema de depósito de envases para reducir lo que considera “una plaga”.

Los detalles del sistema deberán ser definidos en una consulta con todos los agentes implicados, pero el Gobierno británico ya ha especificado que en Inglaterra se venderán con depósito todos los envases de bebidas, ya sean de cristal, metal o plástico. La prensa habla de un depósito en torno a los 15 peniques.

“Es indudable que el plástico está provocando una situación caótica, que está destruyendo los ecosistemas marinos. Es absolutamente vital que solucionemos esta amenaza y recuperemos los millones de botellas que acaban cada día en el fondo del mar”, detalló Michael Gove, ministro de Medio Ambiente británico.

De hecho, multinacionales de la bebida como Coca-Cola o del comercio como Tesco se han pronunciado de manera favorable en las últimas semanas a impulsar los sistemas de depósito, así como la ciudadanía británica, ya que entidades locales como Greenpeace UK o Surfers Against Sewage han entregado en los últimos meses sendas peticiones para implementar un sistema de depósito firmadas por más de 300.000 personas cada una.

“CLAMOR GENERALIZADO”

Las organizaciones que forman parte de la plataforma española Retorna (como Amigos de la Tierra, CCOO, Ecologistas en Acción, Greenpeace y UGT) aplaudieron este miércoles esa decisión del Gobierno británico porque contribuye a poner fin al abandono de latas y botellas e incrementar sus porcentajes de reciclaje, al tiempo que desearon que “sirva de impulso para que, aquí en España, se pongan en marcha estos sistemas”.

Según Retorna, cada día se ponen en el mercado español 50 millones de envases de bebidas (18.000 millones al año), de los que 30 millones acaban contaminando el entorno.

“Es un clamor generalizado que los sistemas de depósito y retorno de envases son una forma eficaz de garantizar que los envases no terminen en el medio ambiente“, afirmó Julio Barea, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, quien añadió: “No entendemos que en nuestro país la presión de las empresas esté frenando la implantación de este sistema”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso