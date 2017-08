GAROÑA. LOS ECOLOGISTAS RECLAMAN QUE EL CIERRE SE EXTIENDA AL RESTO DE NUCLEARES

Varias de las principales ONG medioambientales de España (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) celebraron hoy la decisión anunciada por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, de no autorizar la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y reclamaron que esta medida se extienda al resto del parque nuclear de España.

Paco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, declaró a Servimedia que le habría “extrañado” que la decisión hubiera sido la reapertura de Garoña, “dadas las lamentables condiciones de seguridad en las que se encuentra, las enormes inversiones que costaría su puesta en funcionamiento de nuevo y, sobre todo, el clamor que hay en la sociedad española a favor del cierre y también de organismos políticos”, como el Parlamento español y los de Aragón, La Rioja y País Vasco.

Castejón comentó que el proceso para decidir el futuro de Garoña fue “bastante alambicado y complejo” porque la central burgalesa fue elegida “como rehén para la reforma del mercado a su favor” y ha supuesto “un gran daño para la reputación del Consejo de Seguridad Nuclear, que ha emitido un informe favorable”.

Por su parte, la responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, destacó que el desmantelamiento de Garoña “abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España”. “Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias”, recalcó.

Según un informe de Greenpeace, el desmantelamiento de las centrales nucleares en España generaría 100.000 puesto de trabajo y un aumento total del PIB de unos 20.000 millones de euros.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, señaló a Servimedia que el cierre de Garoña es “una decisión de responsabilidad y de compromiso” por parte de Nadal, a quien pidió “un compromiso firme y rotundo en este país por las renovables”.

Por último, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, deseó, en declaraciones a Servimedia, que la no reapertura de Garoña suponga “el comienzo del cierre del resto de las centrales nucleares de España para avanzar hacia un modelo 100% renovable”. “Hasta hace cuatro días Garoña era irrenunciable, pero las cosas van cayendo por su propio peso”, apostilló.

“Estaba claro. Iberdrola no veía claro el negocio y solamente Endesa se ha mantenido en ese empeño. Entramos en una nueva era y, así como pensamos que no hay espacio para el carbón ni para el petróleo, tampoco lo hay para las nucleares en el modelo energético español”, comentó Del Olmo.

