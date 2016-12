LOS ECOLOGISTAS VEN INSUFICIENTES LAS 66 MEDIDAS DE TEJERINA PARA ESTA LEGISLATURA

Google Plus

Las cinco principales organizaciones ecologistas de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) consideraron este martes insuficientes las 66 medidas presentadas en el Congreso de los Diputados por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, como prioridades para esta legislatura.

Tejerina compareció la semana pasada en la Cámara Baja para exponer las líneas estratégicas de su departamento en esta legislatura y presentó una batería de 66 medidas, 28 de ellas relacionadas con el medio ambiente, 20 con el sector pesquero y 18 con el agroalimentario.

“No afrontan de manera adecuada ni suficientemente ambiciosa los enormes retos ambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad”, indicaron las ONG ecologistas en un comunicado, que precisaron que “muchas medidas podrían resultar positivas o negativas en función de cómo se concreten en el futuro”.

Las cinco organizaciones ambientales reconocieron que algunas propuestas presentadas por Tejerina “resultan positivas”, pero mostraron su preocupación por “las graves carencias existentes en las medidas propuestas para los sectores agroalimentario, pesquero y medioambiental”.

En cuanto al sector agroalimentario, señalaron que “nada da a entender” que el departamento dirigido por Tejerina “deje de apostar por la actual política de intensificación e industrialización del sector agrario, que es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, en lugar de promocionar un modelo rural vivo, que potencie una producción agraria respetuosa con el medio ambiente y con el clima, priorizando la comercialización y consumo local y las pequeñas explotaciones”.

Las ONG celebraron la propuesta de aprobar una Estrategia de Fomento de la Agricultura Ecológica, pero rechazaron que no se incluya ninguna medida para prohibir los cultivos transgénicos comerciales y experimentales al aire libre. “También queda por definir si la Estrategia Nacional de Regadío se centrará en algo imposible: seguir incrementando la superficie regada ignorando la reducción de caudales de los cursos de agua ligada al cambio climático, como recogen muchos planes de cuenca vigentes”, añadieron.

ESPECIES EXÓTICAS

En materia de pesca, las ONG indicaron que Tejerina “continúa apostando por la expansión de la actividad pesquera industrial en terceros países, pese a los graves impactos ambientales y sociales que origina”, por lo que propusieron que la estrategia sea “recuperar el recurso y una política de protección del medio marino efectiva, tanto en aguas nacionales como en alta mar, que permita la recuperación de la biodiversidad”, al tiempo que recalcaron que la pesca del atún rojo debe estar condicionada a las recomendaciones científicas.

No obstante, las organizaciones valoraron la intención de reforzar la lucha contra la pesca ilegal con seguimiento, inspecciones y denuncias, y la intención de Tejerina de apoyar las reservas marinas de interés pesquero.

Y sobre el medio ambiente, las ONG ecologistas mostraron una “gran preocupación por la marginalidad de estas políticas y ante la carencia de medidas concretas para lograr detener la pérdida de biodiversidad para 2020, tal y como el Gobierno se ha comprometido en el ámbito de la Unión Europea y mundial”, al tiempo que discreparon de la pretensión de consolidar la nueva normativa de costas.

Pero la medida que más ha alarmado a las ONG ambientales es la posibilidad de modificar la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para, según agregaron, “permitir que se continúen liberando determinadas especies exóticas e invasoras en contra de una sentencia del Tribunal Supremo y de lo acordado a escala internacional”. “Esta importante ley necesita de medidas decididas para cumplirla, no de modificaciones para forzar actividades económicas incompatibles con la conservación de la naturaleza que sólo responden a demandas de sectores económicos minoritarios”, apostillaron.

Por último, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra consideraron positivos los compromisos de lograr la declaración de 53 reservas naturales fluviales y el desarrollo de una estrategia de protección y gestión de las reservas naturales fluviales, y destacaron la propuesta de acometer la elaboración de una Ley de Cambio Climático y transición energética de forma consensuada.

