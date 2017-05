TRES ONG ECOLOGISTAS EXIGEN A TEJERINA QUE PROTEJA EL LOBO EN TODA ESPAÑA

Google Plus

Ecologistas en Acción, Lobo Marley y WWF instaron este jueves a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a que inicie "con urgencia" los trámites para declarar el lobo ibérico como especie estrictamente protegida en toda España, después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado una proposición no de ley en este sentido.

Las ONG agradecieron en un comunicado a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que presentara la iniciativa a través del diputado Juantxo López de Uralde y al PSOE y a Esquerra Republicana que la apoyaran, lo que consideraron “un paso adelante histórico” para conseguir una “adecuada conservación” del lobo ibérico.

La proposición no de ley, aprobada en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja, insta al Gobierno a declarar el lobo ibérico como “especie de interés especial” al norte del Duero e incluir sus poblaciones al sur de este río en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de “en peligro de extinción”.

Por ello, Ecologistas en Acción, Lobo Marley y WWF pidieron a Tejerina que inicie urgentemente los trámites para proteger al lobo en todo el territorio natural y que comience a elaborar una nueva Estrategia Nacional de Conservación del Lobo ibérico consensuada con todos los sectores implicados, así como que su departamento ministerial impulse el diálogo y promueva medidas para lograr la convivencia entre el lobo y la ganadería.

Por último, estas organizaciones indicaron que solicitarán próximamente una reunión a Tejerina para debatir cómo aplicar la proposición no de ley aprobada hoy en el Congreso de los Diputados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso