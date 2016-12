ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE PARA 2017 CAMBIOS ENERGÉTICOS Y AFRONTAR EL "COLAPSO" HÍDRICO

Ecologistas en Acción ha difundido 12 propuestas para que “2017 sea un año más justo para todas las personas y para el planeta” y ha pedido “voluntad política” para poner en marcha estos deseos con los que “soñar con un mundo vivo en el presente y también en el futuro”. Entre los deseos de esta ONG están que en el nuevo año se afronten verdaderos cambios energéticos y se tomen medidas contra el "colapso" hídrico.

La primera propuesta es que “desaparezcan” las políticas migratorias de la UE “que vulneran los derechos humanos” y que se facilite refugio a “quienes huyen de la guerra, la miseria y el deterioro ambiental” con el fin de que las administraciones “se planten ante este genocidio sin precedentes".

Además, Ecologistas en Acción desea que el CETA (el acuerdo económico y comercial de la UE y Canadá) no sea aprobado en el Parlamento Europeo ni ratificado por las cámaras nacionales y regionales.

También espera que el Gobierno español apruebe una ley de cambio climático y transición energética “que establezca una auditoría energética real que ponga fin al modelo de gran escala y a los privilegios del oligopolio energético y, con ello, a injusticias como la pobreza energética”. “Queremos que en 2017 el único carbón que entre por nuestras casas sea el de azúcar, estableciendo las medidas necesarias para llevar a cabo transiciones justas para las trabajadoras y trabajadores de los sectores energéticos e industriales más contaminantes”, añade.

Ecologistas en Acción indica que las administraciones deberán tomar conciencia en 2017 del “colapso que sufren los ecosistemas hídricos” y poner en marcha “medidas más ambiciosas para frenarlo”, como eliminar la creación de 700.000 nuevas hectáreas de regadío, la construcción de 35 nuevos grandes embalses y el recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza).

Además, recalca que “las cuotas pesqueras se fijarán por fin de acuerdo a los criterios científicos ya disponibles para poner fin a la sobreexplotación de los mares, se aplicarán medidas concretas para paliar la pérdida de biodiversidad y la presencia de especies invasoras en nuestros océanos, y se prohibirán los plásticos de un solo uso”.

MÁS TASAS DE RECICLAJE

En cuanto a la polución, desea que las ciudades españolas sean más respirables porque el Gobierno “dejará de ser un insumiso de la legislación de calidad del aire y se pondrán en marcha las medidas para rebajar los niveles de contaminación a límites tolerables”.

Otra propuesta es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no renueve ningún permiso de explotación de centrales nucleares y que 2017 sea el año de cierre de todas estas instalaciones.

Ecologistas en Acción plantea que el vertido no sea el principal método de gestión de los residuos domésticos y no se desperdicie la materia orgánica, porque la recogida selectiva será obligatoria, además de que las tasas de reciclaje aumenten.

También plantea que la política agraria deje de basarse en la intensificación e industrialización del sector y se centre en “promocionar un modelo rural vivo”, potenciando una producción agraria respetuosa con el medio ambiente y con el clima.

El décimo deseo es que las administraciones españolas adopten las propuestas de Ecologistas en Acción para conseguir la meta mundial de detener la pérdida de biodiversidad en 2020 y eliminen los incentivos contrarios a la conservación de la naturaleza, conciencien a la población de la importancia de conservar la naturaleza e inicien la recuperación de los procesos ecológicos.

Además, 2017 debería traer una completa regulación de las sustancias químicas que proteja a las personas “por encima de los intereses del mercado”, de manera que se prohibiría el herbicida glifosato porque todos los ayuntamientos lo habrán prohibido en los usos privados y agrícolas.

Por último, Ecologistas en Acción desea que una parte pequeña de la población “no siga ganando privilegios a base de empobrecer al resto”. Ninguna persona en ninguna parte del mundo verá su vida amenazada por proteger el planeta”, concluye.

