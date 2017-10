ECOLOGISTAS EN ACCIÓN IZA 48 ‘BANDERAS NEGRAS’ EN EL LITORAL ESPAÑOL

Google Plus

Ecologistas en Acción ha otorgado este año 48 ‘banderas negras’ a playas y zonas degradadas del litoral de las 22 provincias y las dos ciudades autónomas de España con costa, bien por contaminación o bien por una mala gestión ambiental.

Así se desprende del informe ‘Banderas Negras 2017’, hecho público este miércoles y que analiza cerca de 8.000 kilómetros de costa, de los que se han resaltado los casos en los que es más grave su deterioro.

Este estudio, que continúa con el formato lanzado en el informe de 2016, se contrapone a las 679 ‘banderas azules’ concedidas este año por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), de ellas 579 en playas y 100 en puertos deportivos.

Ecologistas en Acción ha asignado a cada provincia costera, Ceuta y Melilla una ‘bandera negra’ por contaminación ambiental y otra por mala gestión, aunque precisa que “son muchos más los casos que podrían haber merecido este galardón”.

El informe refleja “problemas importantes en todo el litoral”, como el urbanismo excesivo en primera línea o en playas ya gravemente erosionadas, como en Denia (Alicante); la mala o inexistente depuración de aguas residuales, como en Gijón (Asturias); la acumulación de basuras de manera continuada, como en la playa de Aiguadoliva-Surrach (Castellón); despropósitos portuarios, como la ampliación del puerto de Melilla, y la mala gestión como la ampliación de la playa Portet de Moraira (Alicante) con un vertido de arena con efectos negativos para la pradera de posidonia.

Este año vuelven a tener ‘bandera negra’ lugares como el Mar Menor (Murcia), la ampliación portuaria de Melilla o el hotel ilegal del Algarrobico (Almería). "Todos ellos son conflictos que no han cesado, lo cual pone de manifiesto la pasividad política para la resolución de conflictos medioambientales", señala el informe.

“URBANISMO DESENFRENADO”

El estudio indica que “seguimos siendo víctimas de la especulación urbanística en todas nuestras costas, sobre todo en el levante peninsular”, y lamenta el “urbanismo desenfrenado que se viene desarrollando desde los años 70 para dar cabida a un turismo de sol y playa nada sostenible, que no encuentra freno tras décadas de ilegalidades e irregularidades".

Ecologistas en Acción subraya en su informe la contradicción entre la asignación de unas ‘banderas azules’ a determinadas playas que también han merecido el galardón de ‘banderas negras’, como la de Can Pere Antoni (Mallorca), cuya ‘bandera azul’ fue retirada este verano por la presión vecinal.

Por último, el informe hace especial hincapié en las praderas de ‘Posidonia oceanica’, especie que ocupa el 70% del territorio sumergido del Mediterráneo y que, aunque está protegida por diversas normativas, sigue siendo extremadamente vulnerable.

Ecologistas en Acción apunta que esa especie está siendo dañada en muchos lugares del litoral español y se encuentra en retroceso, y que sus sus restos en forma de arribazones que se acumulan en muchas de las playas tienen una gran importancia ecológica. "Sin embargo, estos restos son retirados periódicamente año tras año debido a las supuestas molestias que causan a los bañistas", concluye.

