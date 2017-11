ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA CAZA DEBIDO A LA SEQUÍA

Google Plus

Ecologistas en Acción reclamó este miércoles una suspensión de la temporada de caza debido a la sequía, que tiene consecuencias directas sobre las especies cinegéticas, como la baja productividad y la debilidad de los animales.

Esta organización indicó en un comunicado que la falta de agua y la reducción de alimento en los últimos meses ha provocado que la mayoría de los animales no hayan tenido un adecuado periodo de reproducción y que buena parte de las especies cinegéticas estén en unas condiciones de debilidad que limitan su capacidad de huida.

“En estas condiciones ventajosas y con notable impacto sobre las especies cinegéticas se ha iniciado una nueva temporada de caza. Aunque algunas federaciones de caza han realizado tibias recomendaciones para moderar la presión cinegética, éstas han caído en saco roto y los campos se han llenado semana tras semana de cuadrillas, monterías y ganchos que no están dando tregua a la fauna cinegética”, añadió.

Ecologistas en Acción consideró “especialmente grave” la situación en cotos intensivos, cuarteles de caza comercial y escenarios de caza, donde, “con la excusa de que se sueltan animales de granja, se permite cazar con más intensidad, durante más tiempo y sin distinción de si se dispara a animales salvajes o de criadero”.

Añadió que esta situación se produce en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla y León, donde la sequía y las altas temperaturas de los últimos días “tienen en jaque a las poblaciones de especies cinegéticas”.

“IRRESPONSABILIDAD”

Ecologistas en Acción subrayó que las consejerías y las direcciones generales autonómicas responsables de la gestión de la caza iniciaron la temporada de caza “sin prever esta situación o, al menos, sin tomar medidas” para controlarla, lo que calificó de “irresponsabilidad”.

“La legislación de caza y de conservación de la naturaleza les obliga a actuar en situaciones meteorológicas excepcionales, decretando la suspensión de la caza si fuera necesario y evitando los llamados días de fortuna, como son los de sequía prolongada. Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la capacidad del sector cinegético para autogestionarse y la de las comunidades autónomas para cumplir sus cometidos más básicos”, apostilló.

Por ello, Ecologistas en Acción pidió a las comunidad autónomas que suspendan de forma temporal la temporada de caza, “incluso aunque empezara a llover próximamente, ya que el daño a las poblaciones cinegéticas ya es inevitable”, por lo que “es necesario que se recuperen”.

Además, reclamó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que abandone la elaboración de la Estrategia Nacional de Caza porque, según aseguró, su “evidente finalidad es la promoción de la caza intensiva y comercial”.

