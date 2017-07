LA ECOGRAFÍA 3D DE LAS PLACAS DE COLESTEROL PREDICE MEJOR EL RIESGO CARDIOVASCULAR

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) han descubierto que la ecografía tridimensional vascular puede ser una herramienta clave para identificar a personas con riesgo cardiovascular, según las conclusiones del estudio PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis).

Según informó el CNIC este lunes, en el estudio, publicado en la revista ‘The Journal of the American College of Cardiology’, se demuestra que la valoración de la carga de aterosclerosis global (la cantidad de colesterol acumulado en la pared de diferentes arterias del organismo) es, junto con los factores de riesgo tradicionales (colesterol, tensión arterial, diabetes, tabaco, ejercicio, obesidad), una herramienta muy valiosa para la estratificación del riesgo cardiovascular de una persona.

En una nota informativa, este centro de investigación señaló que los resultados de la investigación, dirigida por el doctor Valentín Fuster, director general del CNIC, muestran que, la carga global de aterosclerosis en las personas analizadas (edad media 45 años) es dos veces más alta en hombres que en mujeres (63,4 milímetros cúbicos frente a 25,7), y también más elevada en las arterias femorales que en otros territorios vasculares, y que aumenta con la edad.

Según el doctor Fuster, "la ecografía tridimensional vascular es una técnica de imagen factible, reproducible y novedosa para cuantificar de forma precoz la carga ateroesclerótica global en poblaciones grandes. Este nuevo método es válido para obtener una imagen de la carga de aterosclerosis periférica (carótidas y femorales) desde las etapas tempranas a las más avanzadas de la enfermedad, pudiéndose aplicar en la identificación de aquellos individuos con un mayor riesgo y así ofrecer tratamientos más dirigidos y monitorizarlos”.

Por su parte, la doctora Beatriz López Melgar, investigadora del estudio PESA, añadió que “esta nueva tecnología de visualización en 3D ha dado un nuevo enfoque al estudio de la aterosclerosis ofreciendo multitud de nuevas posibilidades. El 3D nos permite evaluar la extensión, severidad y características de las placas de aterosclerosis en las tres dimensiones del espacio, en tan solo unos segundos, obteniendo una información más completa y de forma más sencilla que la que hasta ahora obteníamos con los estudios 2D convencionales”.



