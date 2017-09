Diseño, marketing y SEO: las mejores armas para tu negocio

CONTENIDO PATROCINADO

El potencial de crecimiento que tiene Internet es realmente abrumador. De hecho, es el medio que más ha crecido de toda la historia, y aún puede crecer mucho más teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de los ciudadanos del planeta aún no tienen acceso a la red. Por ello, es el momento de planificar una estrategia para estar en el mundo digital si tienes una empresa. No importa el tamaño. No tienes que estar al frente de una multinacional para aprovechar la oportunidad que tienes delante.





Razones para utilizar el marketing online

Hay empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que no parecen ver las ventajas de una buena estrategia de marketing online y prefieren destinar su presupuesto a campañas offline. Sin embargo, el marketing digital es rentable y más efectivo que el tradicional. Es más económico publicar un anuncio en Adwords que contratar una campaña de televisión. También lo es colocar un banner en un medio con miles de visitas a comprar un espacio en un periódico.

Además, una campaña de marketing online puede viralizarse y llegar mucho más lejos de lo que te imaginas. Si se mueve por redes sociales, podrías estar delante de millones de personas, muchas de ellas clientes potenciales.

Otro de los beneficios es la posibilidad de medir el impacto que tiene una campaña en Internet. Nadie puede saber cuántas veces se ve un anuncio en televisión, o si esa página del periódico consigue que el lector se quede mirando. Pero sí es posible calcular las personas a las que ha llegado un enlace y saber el coste de cada una de las visitas o compras que recibimos.





Cómo conseguir el mayor impacto

Además de un buen marketing, tener un diseño web atractivo es otra de las armas con las que tu empresa puede mejorar sus resultados. Para ello es importante contar con profesionales como TePublico, expertos en Diseño Web en Madrid que han desarrollado muchas webs y se adaptan a las necesidades de cada mercado. Porque no es suficiente con tener una página hoy en día, sino que es necesario distinguirse de la competencia.

Este es uno de los aspectos en los que fallan más empresas, ya que piensan que es suficiente con una plantilla cualquiera y dejar el trabajo en manos del típico familiar joven que se mueve por las redes sociales. Quizás sea buena idea si es un proyecto personal, pero una empresa seria no puede permitirse esto. Es importante desarrollar una imagen que impacte e invite al visitante a hacer lo que nos interesa, bien sea comprar un producto, contratar un servicio o alguna otra acción. Por eso, dentro del presupuesto página web debería ser uno de los puntos más importantes en la estrategia.





Sigue creyendo que el SEO no sirve si no quieres que tu negocio despegue

¿Cuántas veces has oído eso de que el SEO está muerto? Si fuera así, no se hablaría tanto de posicionamiento en buscadores, de Google y de algoritmos. El SEO cambia constantemente y por ello es necesario saber adaptarse si quieres que tu proyecto realmente funcione. Con el apoyo de un consultor SEO que esté al día con las pautas que necesitas para posicionarte bien, tus campañas de marketing online serán mucho más efectivas. No dejes de lado este importante factor en tu estrategia.

No importa si tienes una empresa recién creada o un proyecto con cierto recorrido y magnitud. Necesitas más que nunca aprovechar el potencial de Internet, y para ello nada mejor que una estrategia de marketing, posicionamiento y diseño que encaje contigo.