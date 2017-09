Diego Gago (presidente de NNGG del PP): "Confío en Rajoy y en que ese referéndum no se va a celebrar"

¿Qué piensan los jóvenes de los partidos de la situación actual? Coincidiendo con el inicio del curso político, en teinteresa.es hablamos con los líderes juveniles de las organizaciones políticas de nuestro país. ¿Piensan igual que los grandes líderes de las organizaciones?

Esta serie de entrevista la inicia Diego Gago, el recién elegido presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. En un ambiente muy serio y profesional, Gago nos recibe en su despacho acompañado por un miembro del gabinete de prensa de Génova. Cataluña centra gran parte de la conversación en la que defiende la postura de su partido y la actitud tomada por Rajoy, tan criticada por otros.





En una entrevista concedida a Jorge Bustos en ‘El Mundo’ este verano decía que el PP le ha pedido que sea una voz vanguardista. ¿Qué es ser vanguardista hoy dentro de su partido?

Lo que quiere un partido es que los líderes jóvenes sean una voz reivindicativa. Para darle utilidad a una organización juvenil, los que lideran y están en el día a día, deben ser reivindicativos, transmitir bien los problemas que tienen los jóvenes, y como todo el mundo sabe los jóvenes solemos ser mucho más rebeldes, más reivindicativos, más vanguardistas. No me lo han pedido pero sí que en el día a día me lo dicen, que necesitamos unas NNGG vivas, enérgicas, reivindicativas, trabajadoras…

¿Cuáles diría que son los tres retos del nuevo curso político?

Yo creo que el principal problema de la sociedad es el paro, según el CIS es el principal problema a día de hoy, a pesar de que el último ha confirmado que se han generado 580.000 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, el terrorismo yihadista; España forma parte de la UE y el terrorismo está golpeando duramente y por desgracia nos ha tocado muy recientemente. Y por último el reto de Cataluña, donde hay una inquietud y que evidentemente está marcando la agenda política.

Empecemos por ahí, ¿qué pronóstico hace de lo que va a ocurrir el próximo 1 de octubre en Cataluña?

El futuro no lo adivina nadie. Pero hay una cuestión inevitable: un país que se considera democrático y que lo es, como el nuestro, una democracia consolidada y un país puntero en democracia, histórica y perteneciente a la UE, lo que tiene que exigir es el cumplimiento de la ley. No se trata de ver qué pasa o qué no pasa. Lo que hay que cumplir es la ley. Es el principio fundamental para que una sociedad y una democracia se puedan regir con normalidad.

¿Se va a votar el próximo 1 de octubre?

Según están las leyes no se permite una votación tal y como está planteado. Si me pregunta si considero que va a haber votación: no.

A pesar de ello, el Govern insiste en que se va a votar. Vayamos a lo concreto, ¿qué va a pasar?

Lo que no puede ser es que un gobierno autonómico apruebe una ley autonómica qué esté por encima de la Constitución. Eso no cabe en la cabeza de ningún demócrata ni de ningún español. Es el primer principio: no puede ocurrir que un gobierno autonómico, sin tener una mayoría social, apruebe la ley de leyes. Por lo tanto, ¿va haber referéndum? No lo puede haber. Eso es lo que yo digo y el presidente del Gobierno, máxima voz autorizada para hablar en voz de los españoles y del poder ejecutivo, ha dicho desde el minuto uno que no se va a celebrar. Confío en Rajoy y en que ese referéndum no se va a celebrar.

¿Pero eso significa que no se va a votar? ¿O son cosas diferentes?

Si me pregunta si el referéndum se va a celebrar, le digo que no. Si luego hay pantomimas inventadas, lo desconocemos. Ahora, el referéndum no se va a celebrar.

¿Si se sacan las urnas?

¿Qué es sacar las urnas? ¿Es realizar una votación sin censo? ¿Qué las personas que van a contabilizar son miembros del un partido? Eso es hacer una pantomima. Pantomimas se pueden hacer lo hay que ver si se cumple la ley o se hace algo coherente en un país con más de 500 años de historia como es España.

Si se sacan las urnas, ¿las fuerzas de seguridad deben impedirlo?

Insisto. Habrá que ver como se da, en qué condiciones se sacan, cómo quieren hacerlo… Lo que puedo decir es que la inmensa mayoría de españoles y catalanes quieren el cumplimiento de la ley. La ley marca cuales deben ser los pasos a seguir en un procedimiento de este tipo. ¿Qué se puede hacer una pantomima? Sí. ¿Qué tendrá efectos legales? No.

Aunque sea una pantomima, ¿las fuerzas de seguridad tienen que impedir esa pantomima?

Depende de las circunstancias. No sabría, dependiendo del caso, habrá que analizar cuál es la respuesta. Desde luego, la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado es la última de las soluciones. Así ha sido planteado por el presidente del Gobierno.

¿Debe aplicarse en Cataluña el artículo 155?

Insisto. Debe ser la última solución.

Pero ante la situación que hay ahora, ¿se debe aplicar?

Hay dos actores. Por un lado el Gobierno, garante de la legalidad de todos los españoles, incluido los catalanes; y por otra el Gobierno de la Generalitat que está inventando leyes que son ilegales para llevar a cabo un proceso que quieren hacer de forma autómata. Si me dice, ¿entre los dos modelos cual va a prevalecer? El que se ajuste a la legalidad.

Pero el mecanismo existe, la aplicación del 155.

Ese mecanismo se puede aplicar. ¿Se ha aplicado ya? No. ¿Va a ser aplicado como una opción principal? No. Entendemos que no vamos a llegar a esa situación.

¿No hay motivos suficientes todavía para aplicarlo?

EL Gobierno lo que no está es dándole publicidad a los pasos que se están dando. Pero se están dando pasos. Cuando se analiza el caso de Cataluña, y se analizan los pasos del Gobierno, nos damos cuenta que se están dando acciones que limitan la ilegalidad que quiere llevar a cabo el Govern. Se están dando pasos y van a llegar a las mismas conclusiones: estamos a un mes del 1 de octubre y ¿hay sensación de legalidad en lo que se está haciendo? No. Ninguna votación legal tiene menos de un mes de vigor.

En una entrevista en La Vanguardia, Puigdemont afirmó que debería desatender al TC.

Entonces, el señor Puigdemont le está diciendo al mundo, a España, a Europa, es que un gobierno autonómico está por encima de un Gobierno estatal; que una ley autonómica está por encima de la Constitución y que él va a hacer lo que le dé la gana y pretende tener amparo jurídico. Yo creo que él puede decir lo que considere pero él es un representante de los ciudadanos y de la legalidad. Uno cuando está en un poder Ejecutivo como está él no puede hacer lo que le da la gana.

¿En qué se materializa? ¿Qué pasará en caso de que tengamos a un presidente de la Generalitat que no acate las sentencias del TC?

Hay dos formas de tirar para adelante: cumpliendo la legalidad o haciendo una pantomima. La pantomima ¿tiene validez jurídica en un país democrático? Uno puede hacer lo que le dé la gana hasta que entre en una ilegalidad y hay un cumplimiento de leyes y ese es el punto en el que estamos. Un dirigente dentro de su poder mediático puede decir lo que considere pero no puede ir en contra de la legalidad. Para eso vivimos en un país democrático que está regulado, que nos permite garantizar la convivencia, las libertades… Si él va en contra de las leyes la aplicación de leyes impedirá que ejerza esas ilegalidades. Ahora, ¿se debe anticipar el gobierno? No. El gobierno debe actuar en función de los acontecimientos y es lo que se está haciendo.

Más allá de los posibles escenarios, ¿queda alguna opción política hasta el 1-O? Una opción política real que evite ese escenario: una llamada, un encuentro…

Lo primero de todo es que esta clase de encuentros pueden ser públicos o no. Los dos líderes se han reunido en los últimos meses y nos hemos enterado meses más tarde.

¿Le consta que se hayan reunido en el último mes?

En el último mes no lo sé. Pero si es cierto que hace unos meses se hicieron públicos encuentros y conversaciones que han tenido.

¿Le consta que se vayan a reunir o a mantener conversaciones?

Lo desconozco, no formo parte del gobierno. Entenderá que no debe ser información que maneje. Lo que si es cierto es que el Gobierno tiene absoluta disposición para dialogar. Por parte de Rajoy y del Gobierno de España no se puede negar que haya habido disposición de dialogo constante. Por eso cito esas reuniones y comunicaciones que se han producido. En el diálogo y en el sentido común está la solución. No puede ser que cada uno haga literalmente, lo que le da la gana.

¿Usted cree que se tendrían que reunir?

Creo que se han de reunir si realmente las dos partes tienen voluntad de reunirse. Sé seguro que una tiene toda la disposición para hablar de Cataluña y para hablar del problema.

¿Para negociar qué?

En estos momentos se haba de muchas cuestiones. En el Congreso está en marcha una comisión que estudia la financiación de las Comunidades Autónomas. Por tanto, desde el punto de vista económico, uno de los aspectos que determinados representantes políticos independentistas han utilizado como arma de electoral, se está estudiando; se estudia un cambio en la financiación de las CCAA. No solo para Cataluña, sino para otras. Por tanto, desde el punto de vista económico, que es el 50% del problema, se está abordando en la Cámara Baja. La disposición del Gobierno es completa pero dos no discuten si uno no quiere.

Las encuestas dicen que hay un alto porcentaje de población catalana que quiere votar, ¿qué tiene el PP para ese porcentaje de catalanes?

Lo primero que hay que saber es si los catalanes están perfectamente documentados en lo que supone la independencia de Cataluña y ese referéndum.

¿Han hecho esa campaña de explicación?

Sí, el PP catalán está haciendo esa campaña de información. Hay una mayoría social en Cataluña que está hablando de no estar de acuerdo con el proceso de independencia. Además, en un momento en el que la situación y la visión, no solo de los jóvenes, social de hoy en día no es de muros y aduanas. Es de apertura e intercambio. Yo creo que los catalanes, gran parte de ellos, que no saben a ciencia cierta porque no han tenido la información necesaria, por parte del Govern que ha vendido la parte del juego que le ha interesado, de lo que implica un proceso de independencia.

Desde esa perspectiva juvenil, ¿se ha sentido cómodo en la posición tomada por el PP en este asunto?

Yo creo que los jóvenes tienen dos cosas muy claras: por un lado el cumplimiento de la ley es fundamental; y la segunda, y lo creo firmemente, la mayoría de los jóvenes creen en una España dentro de Europa y en un mundo competitivo en el que cada día nos movemos más…

No le preguntaba por la cuestión externa. Como líder de la formación juvenil del partido, ¿se ha sentido cómodo en la posición tomada por el partido? Llevamos cinco años con el ‘procés’.

Me he sentido cómodo porque no he encontrado en ningún otro partido una solución mejor. Creo que se han dado los pasos necesarios para abordar la situación en cada momento.

¿Qué opina de la solución federal propuesta por el PSOE?

El PSOE propone la solución federal pero sin matices. Nunca ha analizado qué supone ser un estado federal. ¿Eso de ser una nación de naciones es la solución? No es la solución. La teoría federal tiene grados diferentes. Lo que están intentando hacer en Cataluña no es compatible con la solución que propone el PSOE.

Rajoy se fue de vacaciones declarando ante un Tribunal por la Gürtel, como testigo; y vuelve para dar explicaciones en la Cámara por el mismo asunto. ¿Comparte las palabras de Maillo que dijo que esto era una “persecución política”?

No. Lo que sí que digo es que es evidente que cuando hay partidos políticos que intentan que solo el PP hable de su financiación y tratan de impedir que se hable de la suya, cuando puede haber sospechas, evidentemente desde el punto de vista político es una persecución. Por lo tanto, ahí coincido en el análisis de Maíllo. Aquí hay un ejemplo de cumplimiento de las leyes. Al Presidente del Gobierno se le ha llamado a ir al juicio como testigo y ha ido. Nos llama la atención que este debate se lleva al Senado cuando vemos que hay un partido como Podemos que ha recibido, supuestamente 425.000€ a una persona del partido para establecer una estructura política en España, cuando se sospecha que ha podido recibir financiación de Irán… Cuando vemos un PSOE que ha tenido los ERE de Andalucía y se sospecha que parte de la financiación de ese partido puede venir de ahí… Vemos que solo quieren hablar de la financiación del Partido Popular.

El asunto de Podemos fue archivado por los jueces

¿Los 425.000 de Monedero? Eso no lo ha archivado nadie.

No hay ningún juez que haya señalado a Monedero como al Partido Popular.

Con independencia de que luego tuvo que hacer una paralela

¿Es comparable?

Lo que veo comparable es que se pueda hacer un análisis de la financiación de todos los partidos. Cuando alguien no tiene nada que ocultar no tiene problemas en que lo analicen, pero sin embargo aquí no les ha interesado. Lo que digo es: si usted va dando lecciones de transparencia no tendrá problema en que se estudien sus cuentas.

En caso de que un juez condene directamente al partido, ¿los responsables políticos de la época deben dimitir?

Habría que ver a quien afecta. Lo que puedo decir es que la inmensa mayoría de nuestro partido se ha renovado y muchos líderes de esa época ya no están.

¿La crisis ha terminado?

En el histórico no hay un mes de septiembre donde haya bajado el paro. Ninguno, estoy casi seguro de que así es. Nosotros sabemos que evidentemente en junio hay una caída por los meses de verano muy significativa y en septiembre vuelve a subir, lógicamente por los meses de verano. Si analizamos la situación heredada por el PP, en cuanto a paro se refiere, y analizamos cómo estamos hoy en día vemos claramente que ha habido una creación de empleo y una reducción del paro muy significativa. Estamos en algo más de tres millones, aún queda y el objetivo del gobierno es en 2020 tener menos de dos millones de parados. Pero en el último año se han generado 580.000 puestos de trabajo. Son 580.000 personas y familias. Además hay que destacar que en el paro juvenil hay un descenso más significativo y yo me alegro y mucho. Queda mucho por hacer pero hemos llegado a cotas superiores al 50%. En concreto en Andalucía a un 55%.

¿Le preocupa el tipo de empleo que se crea? Sobre todo entre los jóvenes.

Sí, claro que me preocupa. Se ha generado muchísimo empleo y además de seguir generando empleo, hay que mejorar las condiciones.

¿Cómo se hace?

Seguir apostando por la contratación indefinida, por el emprendimiento… Quienes generan empleo en nuestro país son los emprendedores, los que inician un nuevo proyecto empresarial. La mejora en la conciliación laboral, un ámbito que se está trabajando mucho; la mejora de la calidad del empleo también es algo donde hay campo de mejora. Por ahí es por donde hay que ir.

Para terminar, ¿ve a Rajoy presentándose de nuevo?

Tiene tantos retos por delante que en lo último que está pensando ahora es en si se va o no a presentar. Yo lo que creo es que decirle a una persona que tiene el consenso mayoritario de los ciudadanos si debe o no presentarse es un poco presuntuoso. Yo creo que cada uno debe entender cuál es el mandato que quiere la gente. Si la gente le da el apoyo social uno está legitimado.

Entonces, la propuesta de la limitación de mandatos de Ciudadanos no le convence.

Tengo la sensación de que ven fuerte a Rajoy y están preocupados por que pueda ser presidente de nuevo. Creo que la limitación de mandatos hay que pensarla muy buen.

Pero el PP estaría de acuerdo cuando firmó el acuerdo con Ciudadanos.

Creo que es un tema que hay que analizar bien. Es mi opinión personal pero si uno tiene el apoyo mayoritario tiene que analizarlo. Si la gente quiere que tú seas su representante en la política, que te lo limiten y te lo impidan… No estás yendo en la dirección que quieren los ciudadanos. ¿Se puede estudiar? Sí. Pero ¿es algo donde se pueda hacer demagogia? Creo que hay que analizarlo. Al final quienes eligen si un político debe ser representante o no son los ciudadanos y ya se encargan ellos rápidamente de quitarte. Por tanto, es un tema que se puede analizar pero tampoco lo veo imprescindible desde este punto de vista.