Día Internacional de la Comida Rápida: cinco alternativas dignas para todos los paladares

Comida rápida no tiene por qué ser necesariamente sinónimo de platos de baja calidad. Hace tiempo que algunos restaurantes están empeñados en convertir platos denostados como los kebabs o las hamburguesas en platos originales, divertidos, fáciles de comer y por qué no, sanos. Para celebrar el Día Internacional del Fast Food (21 de julio), te proponemos unas cuantas alternativas dignas de los mejores paladares a las que no te podrás resistir.

Este próximo 21 de julio se celebra el Día Internacional de la Comida Rápida: hamburguesas, perritos, pizzas o kebabs que forman ya parte de la dieta de todo el planeta. Aunque los asociamos inevitablemente con cantidades ingentes de grasa y platos no saludables, en los últimos años se ha producido una pequeña revolución que ha transformado la fast food en un producto gourmet. Actualmente podemos encontrar hamburguesas de carne ecológica, kebabs de pollo recién hecho a la parrilla, refinados fish & chips de los mejores pescados mediterráneos, bocadillos de jamón reinventados e incluso recetas veganas aptas casi para cualquier dieta. Un ejemplo claro de este tipo de platos son las mini burgers de rabo de toro con aguacate y chutney de mango del gastrobar madrileño Bendita Locura Coffee & Dreams (Príncipe de Vergara, 73. Madrid) o sus impresionantes tatines de jamón ibérico con higos secos, lascas de parmesano y rúcula en una reinterpretación del clásico bocadillo de jamón.

Otro de los restaurantes que transforma, fusiona y reinventa el fast food es el barcelonés Fishgon (Paseo de Sant Joan, 66. Barcelona). Inspirándose en el fish & chips tradicional, han creado platos mediterráneos a base de las más refinadas variedades de pescado, marinadas con los adobos tradicionales y fritas con la maestría de los inventores del pescaíto frito. Allí podemos degustar una merluza de palangre fresca, rebozada en tempura a la cerveza de doble malta y crunchy de cereales o el pez platino servido con dos huevos fritos sazonados con pimentón de la Vera y sal Maldon, acompañados de pimientos de Padrón.

También en Barcelona encontramos Bellako (Carrer de la Marina, 244) donde elaboran modernos kebabs con materias primas de primera calidad preparados al momento, bien con pan libanés o de pita. Las carnes, cuidadosamente seleccionadas, se asan a la parrilla y se acompañan de los más diversos y originales ingredientes y gracias a ello convierten un plato fast food en uno digno del mejor restaurante Premium. Y como olvidar las hamburguesas, el plato de comida rápida por excelencia. Hace ya tiempo que podemos disfrutarlas de casi cualquier ingrediente, pero en la cadena Timesburg son expertos en ingeniosas fusiones de platos internacionales donde combinan carne ecológica o de wagyu, por ejemplo, con chipotle, jalapeños, confitura de arándanos o incluso chocolate. Burgers atrevidas que se convierten en toda una experiencia gourmet.