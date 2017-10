Defensa envía "literas, cocinas, duchas y taquillas" como apoyo logístico a Cataluña

El Gobierno ha decidido mandar al Ejército a Cataluña. El Ministerio de Defensa, que dirige la Ministra María Dolores de Cospedal, ha decidido enviar dos convoyes de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad ya presentes en la comunidad autónoma.

En una información publicada por El Confidencial, y confirmada por la redacción de teinteresa.es, desde Defensa se han enviado literas, cocinas, duchas y taquillas a Cataluña. El departamento de prensa del ministerio ha confirmado que este envió se realiza por si “las fuerzas precisan utilizarla” en el tiempo en que estén allí.

El envío ha llegado ya al destacamento de Apoyo Logístico de Sant Boi de Llobregat. Partió de Zaragoza ayer por la tarde, a las 19:00, tan solo una hora después de la confirmación por parte de la Casa Real de que el rey Felipe VI haría una declaración institucional a los españoles. La unidad lleva desde la semana pasada en situación de pre-alerta, es decir, una posición que obliga a los miembros a estar localizables para poder activarse en poco tiempo. Así se hizo este martes cuando el martes se desplazaron a Cataluña.

Según ha podido saber teinteresa.es, la decisión se toma tras los acontecimientos producidos los últimos días en algunos hoteles catalanes en los que se alojaban los policías y guardias civiles. Algunas situaciones se descontrolaron cuando se les obligó a abandonar el alojamiento o incluso fueron increpados tras el 1-O. Fuentes policiales apuntan a que “es una solución prevista por si este dispositivo se alarga en el tiempo”. No es muy factible que los barcos en los que se alojan las fuerzas de seguridad ahora mismo en Cataluña no pueden quedarse de forma permanente allí, por eso la posibilidad de habilitar un nuevo espacio.

“Es probable que el dispositivo se alargue en el tiempo por lo que no podemos tener alquilados estos barcos mucho más tiempo. No podemos depender tampoco de establecimientos hoteleros que son caros y que pueden dar problemas que están sucediendo” apuntan fuentes de seguridad. Lo que está claro es que esto no supone un aumento de militares ni en la provincia ni tampoco en Cataluña. Se trata de un equipo encargado de desplazar el posible material que se podría necesitar. Se han desplazado para “adecentar un cuartel” con el objetivo de que pueda albergar a muchas más personas.

El lunes se debate la DUI

El Parlament debatirá el lunes que viene la independencia de Cataluña. En un pleno con un único punto del día, el Govern ha decidido llevar al pleno del Parlamento catalán el debate sobre la posible declaración de independencia. Este es uno de los puntos que más brechas ha abierto en el independentismo. No todo el mundo se muestra a favor de que el Gobierno de Puigdemont se lance por la senda de la unilateralidad. Quien sí se muestra favorable es la CUP.

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha afirmado este miércoles que el pleno convocado para el lunes que incluye la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es "para declarar la independencia".

"Es un pleno valorar los resultados y para materializar las consecuencias de esos resultados: es decir, para declarar la independencia o para proclamar la república", ha explicado en una rueda de prensa con el diputado 'cupaire' Benet Salellas.