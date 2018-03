¿Debo ir a la huelga feminista o es algo radical?

La huelga feminista del 8 de marzo se aproxima, pero no todos van a una con la causa. La guerra entre convocantes y la postura equidistante de algunos partidos ha enturbiado el debato y diufuminado los motivos reales de la convocatoria, creando confusión entre las mujeres que quieren secundar la protesta.

Los bandos están bien diferenciados. En un extremo, los convocantes que defienden un paro total de 24 horas, de trabajo y de consumo, una huelga para derrocar el heteropatriarcado que se nutre del sistema y que sólo puede ser apoyada por mujeres; en el otro extremo del argumentario, los que aseguran que ir a la huelga feminista es apoyar el anticapitalismo y el anarquismo de aquellos que las convocan; en el medio, los que proponen un paro de sólo dos horas, en el que también participen hombres, para tratar las desigualdades laborales entre hombres y mujeres.

Estos son los detractores y defensores de secundar el paro feminista del 8 de marzo y sus argumentos:

A favor

LOS QUE APOYAN EL PARO DE 24 HORAS. La CGT es clara: quieren que las mujeres paren por todo un día. No sólo en el trabajo, sino también de consumir, de hacer tareas del hogar o de cuidar a personas dependientes. Una postura a la que se ha añadido el grupo parlamentario Podemos, el único en apoyar la postura de la CGT. Esta convocatoria quiere movilizar el país para concienciar del importante papel de la mujer en la sociedad, tal como pasó en Islandia en 1975, donde todo se paralizó cuando el 90% de las mujeres decidieron secundar la convocatoria. “Sin nosotras se para el mundo” es uno de los lema.



Entre estos convocantes existe un sector anticapitalista que quiere derrocar el capitalismo para acabar con el heteropatriarcado. «Llamamos a la lucha ante laalianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. Gritamos contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único» afirman en uno de los manifiesto. También hay un sector laico que exige una educación en valores feministas.





LOS QUE APOYAN EL PARO DE DOS HORAS. En un término intermedio está la convocatoria de UGT y Comisiones Obreras, que consideran que el paro de 24 horas es precipitado y que no llamar a los hombres a la movilización es un error. La propuesta de estos grupos es más relajada, un paro de dos horas en el trabajo para organizar asambleas y hablar sobre cómo acabar con el machismo laboral.



Esta propuesta ha sido respaldada por PSOE, que ya se ha reunido con los líderes de UGT y CCOO para presentar una propuesta de ley para acabar con la brecha laboral, que ha sido bien acogida por los convocantes





En contra

LOS QUE CONSIDERAN QUE ES ALGO MÁS QUE UNA HUELGA FEMINISTA: Los partidos conservadores se desmarcan de la convocatoria feminista alegando que es excluyente, por no llamar también a los hombres, y que es anticapitalista, ya que se trata, dicen, de un movimiento político de las “élites feministas”.



Respecto al tema, el PP ha lanzado un argumentario interno que marca las líneas de posicionamiento oficial del partido para la convocatoria feminista. Según el documento, la movilización es “insolidaria”, “irresponsable” y “elitista” y no responde a las necesidades de las “mujeres reales con problemas cotidianos”. Según el escrito, la convocatoria "pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental" y no es justa con las autónomas que “no pueden parar”.

Esta hoja de ruta ha sido bien aceptada por los populares y no han dudado en defender el discurso allá donde han ido. Cospedal en Ondacero aseguró no acudir a la huelga por no ser justa con los hombres ni con las autónomas. "No estamos de acuerdo con la huelga del 8 de marzo por muchas razones. Por ejemplo, deberían hacerla tanto mujeres como hombres. Además, muchas mujeres, por ejemplo, una autónoma, no tendrán la posibilidad de hacerla".

Por su parte la ministra Tejerina tiró de sorna en el Congreso con el tema, y aseguró que el 8 de marzo haría una “huelga a la japonesa”. "Si a mí me preguntan, diría que mi manera de celebrarlo, sería con 'una huelga a la japonesa', trabajando más horas y demostrando la capacidad que tenemos las mujeres de este país"

Un discurso similar ha sido el adoptado por Ciudadanos. El líder del grupo naranja Albert Rivera compareció en la sede de su partido al respecto, asegurandotachando la convocatoria de “anticapitalista” y anunció el rechazo oficial de su partido a la convocatoria. "Ser feminista no significa ser anticapitalista, ni defender la igualdad de la mujer tiene que tener la obligación de pertenecer a una ideología u otra" dijo.

Inés Arrimada también ha adoptado una postura similar. "Hay algunas reivindicaciones en esa convocatoria, en esas instrucciones que se han dado, que nosotros no compartimos" ha dicho en Los Desayunos de TVE este martes.

Eso sí, estarán en los actos convocados en el Congreso por motivo del 8M por el Día Internacional de la Mujer.