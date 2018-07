¿Deberían vestir de negro las mujeres en el ‘Chupinazo’?: argumentos a favor y en contra

El movimiento feminista quiere que el ‘Chupinazo’, que da inicio a las fiestas de San Fermín cada 6 de julio, se tiña de negro en protesta por la libertad provisional de los miembros de ‘La Manada’. Un gesto de luto por una justicia que consideran patriarcal y que modificaría el habitual atuendo, que exige vestir de blanco con fajín y pañuelo rojo, por camisetas negras y pañuelos morados.

Sin embargo, varias asociaciones feministas navarras han decidir no secundar la iniciativa. Del mismo modo que rechazaron con contundencia el boicot que animaba a las mujeres a no acudir a los sanfermines de este año. "Desde luego las mujeres de Pamplona el 6 de julio iremos vestidas de blanco como siempre hemos hecho y, si dejáramos de hacerlo, sería una decisión nuestra y no impuesta desde no sabemos dónde", rezaba el texto que se ha difundido por redes sociales el Movimiento Feminista de Pamplona.

Los argumentos esgrimidos por unos y otros han dividido el movimiento feminista y enfrentado a la sociedad en redes sociales.

Argumentos a favor:

El objetivo es expresar "indignación" porque 'La Manada' está en libertad provisional. El negro simbolizará el "luto" y el “duelo” por una decisión que sentencia a las mujeres.

por una decisión que sentencia a las mujeres. La iniciativa hace visible la violencia de género mediante la movilización de todas las mujeres de España.

Los Sanfermines son una festividad significativa en la lucha feminista y contra la violencia machista por el asesinato de Nagore Laffage en el 2008 y el caso de 'La manada' en el 2016.

Argumentos en contra:

El color adecuado en la lucha contra la violencia de género es el morado, la camiseta negra divide al movimiento feminista.

La iniciativa hace distingos entre víctimas de violencia machista. Además, no nace del consenso entre las asociaciones feministas de toda España, sino solo de Valencia.

entre las asociaciones feministas de toda España, sino solo de Valencia. Acudir con la camiseta negra y el pañuelo morado supone otra victoria para ‘La Manada’, porque consigue desvirtuar las fiestas de San Fermín.

"Nos ha costado muchísimos años conseguir que la calle, la noche y la fiesta podamos disfrutarlas, y por lo tanto no queremos abandonarlas, queremos estar en las fiestas de San Fermín, queremos estar divirtiéndonos y siendo libres", ha declarado la representante de Andrea y Lunes Lilas, Tere Sáez, quien rechaza imponer una vestimenta negra así como secundar la ausencia de mujeres en los Sanfermines.