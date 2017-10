MÉXICO. MÁS DE 226.000 NIÑOS DUERMEN EN LA CALLE O EN ALBERGUES UN MES DESPUÉS DEL SEGUNDO TERREMOTO

Google Plus

Más de 226.000 niños mexicanos siguen durmiendo en las calles o en albergues un mes después del segundo terremoto que afectó al país, según denunció este miércoles Save the Children.

En un comunicado, la ONG alertó de que esta situación expone a la infancia “a altos niveles de desprotección que podrían derivar en situaciones de abuso, violencia o explotación”. Asimismo, estimó que el número de niños que sigue fuera de sus hogares podría ser aún mayor, pues “no existe un censo final de viviendas afectadas”.

Según datos oficiales, más de 86.600 hogares han sufrido daños totales o parciales por los efectos de los terremotos, lo que ha obligado a las familias a trasladarse a albergues gestionados por autoridades, campamentos organizados por los propios miembros de la comunidad o a casas de familiares.

En alguno de estos albergues, Save the Children ha detectado la falta de registros de quienes entran y salen, niños no acompañados por largos periodos de tiempo, falta de protocolos de interacción entre autoridades y menores y casos de trabajo infantil.

Durante las emergencias, los niños se vuelven vulnerables a ser víctimas de abuso, explotación o violencia, advirtió la ONG, que también ha observado que muchas familias afectadas han decidido abandonar los albergues durante el día para vigilar sus casas. Otras incluso duermen a la intemperie en tiendas de campaña frente a sus hogares por miedo a que les roben sus pertenencias durante la noche.

Además, en muchas ocasiones lo hacen acompañados de sus hijos, lo que expone a los pequeños a permanecer en las calles durante todo el día y “aumenta su vulnerabilidad a posibles riesgos”, concluyó.

