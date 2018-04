LA IDEA DE DRIEBES CONTRA LA DESPOBLACIÓN: GRAFITIS PARA PROMOCIONAR SU YACIMIENTO ROMANO

Al pueblo de Driebes (Guadalajara) no le quedan más de 400 habitantes, pero su yacimiento romano, Caraca, a tan sólo seis kilómetros, le abre una oportunidad para luchar contra la despoblación. La última iniciativa es pintar las casas del casco histórico con grafitis clásicos para recrear lo que antaño se cocía en esta urbe de la antigua Hispania.



En sólo 10 años, esta pequeña localidad ha perdido a alrededor de 150 personas. Los mayores se mueren y los jóvenes se marchan a la ciudad –está a 60 kilómetros de Guadalajara y a 75 de Madrid-, de manera que “perdemos una media de 15 habitantes cada año”, relató su alcalde, Pedro Rincón, en declaraciones a Servimedia.

Mañana es un día importante para Driebes, de esos que implican a todos los vecinos del pueblo. Se decidirán los ganadores de los 30 grafitis con motivos de la cultura latina que se han pintado en una treintena de casas, con autobuses fletados con periodistas para asistir a tal acontecimiento.

“Los artistas vienen de fuera; el nivel va a ser altísimo”, adelanta el primer edil, que espera que con esta iniciativa se aporte una “mayor visibilidad” de Driebes y se conciencia sobre el “alarmante fenómeno de la despoblación”.

Tal es así que el periodista y cineasta Carlos Hernando, con orígenes y apego al pueblo, contará la historia del yacimiento de Caraca y el reto de luchar contra la despoblación del campo en ‘Caraca, la ciudad desconocida’. De hecho, la idea de los grafitis surge del propio Hernando para complementar su producción.

Fue hace cerca de un año cuando cambió el destino de esta pequeña localidad de Guadalajara: una ciudad romana ocupaba sus tierras desde hace siglos, y ellos sin saberlo. Resulta que está en perfecto estado, por lo que arqueólogos e investigadores centraron su atención en el yacimiento.

El pueblo, consciente de la oportunidad que se les cernía con Caraca, no dudaron en impulsar iniciativas para dar a conocer lo que en su día fue una gran urbe con mercado, foro, termas y todo lo que debía tener una buena población romana que sirviera de paso a Cartago Nova.

“Esperemos que tengamos buenos resultados; se está conociendo más el pueblo a raíz del yacimiento, la gente sube, vienen al bar y le da vidilla”, sostuvo el alcalde, que no dudó en abrazar la idea de Hernando para decorar las casas de Driebes.

“El pueblo queda muy bonito; todo va basado sobre Roma; hay gente que me ha sorprendido, todo es ayuda y la gente está muy ilusionada”, celebró Rincón, cuyos vecinos conjugan estos días ganadería, agricultura –el sostén de vida tradicional de la localidad- y grafitis latinos.

El concurso ‘Ruranos’ –juego de palabras de artistas rurales y urbanos- cuenta con un jurado de expertos de la Universidad de Guadalajara que se encargará mañana de elegir al ganador con motivo del Día Mundial del Arte.

Quién sabe si el pueblo logra reconvertirse y dar la vuelta a su tasa de paro –hay una veintena de vecinos sin empleo- con un auge del turismo, ya que no tiene nada que envidiar a Segóbriga o a otros yacimientos similares.



