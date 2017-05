DOÑANA SE ACERCA AL SILENCIO POR EL DECLIVE DE LAS AVES Y SU POCO ÉXITO REPRODUCTOR

Google Plus

- Según SEO/BirdLife. El Parque Nacional de Doñana, situado entre Huelva y Sevilla, suele convertirse cada primavera en un paisaje sonoro con la llegada de cientos de aves en busca de alimento y refugio para reproducirse, pero este espacio protegido se está acercando al silencio porque el volumen de la naturaleza en el humedal está descendiendo por amenazas como la sobreexplotación de sus aguas subterráneas.

Así lo afirmó este jueves SEO/BirdLife, que añade que el 60% de las poblaciones de especies de aves acuáticas presentan una tendencia negativa y que, pese a ligeros repuntes en algunas especies, la desecación primaveral de la marisma provoca el fracaso en la cría de los nuevos pollos, con lo que, según apuntó, “la bajada en la tasa de productividad evidencia que Doñana camina hacia una primavera cada vez más silenciosa”.

SEO/BirdLife indicó que el descenso en las poblaciones de aves de Doñana es “palmario” desde hace más de 10 años. Algunas especies abundantes como la pagaza piconera han pasado de cifras superiores al millar de parejas en la primera década del siglo XXI a medias que apenas llegan a las 70 y ni en 2014 ni en 2015, últimos años con datos, ha conseguido criar en el humedal.

Esta situación evidencia la mala evolución de los representantes de la familia ‘Sternidae’ (charranes y fumareles) en Doñana, que también se observa en otras especies como el charrancito común, que ha pasado de contar sus parejas en cifras superiores al millar tan sólo 19 en 2015.

Además, SEO/BirdLife apuntó que más de la mitad de las 16 especies de aves acuáticas catalogadas en alguna categoría de amenaza según el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía presenta una tendencia negativa durante el periodo reproductor, entre ellas la cerceta pardilla, la garcilla cangrejera, el aguilucho lagunero, el charrancito común, la espátula común, la garza imperial, la pagaza piconegra y el pato colorado.

ESPECIES EMBLEMÁTICAS

Las especies más emblemáticas de Doñana, que siempre han ‘reinado’ en la marisma, no escapan a esta situación. Son la focha moruna y el porrón pardo, además de la cerceta pardilla y la malvasía cabeciblanca. En estos y en otros casos de aves más comunes, SEO/BirdLife mostró su preocupación por los “pésimos datos” sobre el éxito reproductor.

En 2015, último año con datos ya analizados, un total 26 parejas de focha moruna se reunieron en Doñana, pero sólo se contaron ocho pollos. Ese año, la malvasía cabeciblanca también tuvo un año ligeramente mejor que el anterior, con 21 parejas, aunque apenas se observaron polluelos.

“Aunque todavía tenemos que analizar los resultados de las siguientes primaveras, las observaciones sobre el terreno que ha realizado SEO/BirdLife sugieren que el problema está lejos de solucionarse”, apuntó el responsable de la Oficina Técnica de esta ONG en Doñana, Carlos Dávila.

Por otro lado, SEO/BirdLife apuntó que especies más comunes también están registrando bajas tasas de productividad. Por ejemplo, sólo se han observado pollos de espátula común en un 15% de las parejas de uno de los lugares más emblemáticos del parque nacional: la Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.

Esta organización indicó que este fenómeno ocurre por “la rápida desecación de la marisma, provocada por la escasez de precipitaciones en primavera y extremadamente agudizada por la sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales que nutren las marismas”, lo cual reduce las láminas de agua y la disponibilidad de hábitat para algunas especies, como los patos.

Además, esta falta de agua implica menor cantidad de alimento y muchas zonas inaccesibles donde las aves realizan sus puestas, como por ejemplo las isletas, quedan accesibles a depredadores como el jabalí o pequeños carnívoros.

“La situación de Doñana puede entrar en una situación de no retorno si no se actúa de forma urgente. SEO/BirdLife ha iniciado una campaña de recogida de firmas y de incidencia política para que las administraciones competentes reviertan el crítico estado del humedal. Con esta campaña, la ONG ambiental presenta a los organismos responsables (Junta de Andalucía y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) el conjunto de medidas mínimas que deberían de adoptarse con carácter de urgencia para salvar Doñana”, explicó el responsable de Aguas de la organización, Roberto González.

Entre otras acciones, SEO/BirdLife consideró vital que se declare el acuífero oficialmente sobreexplotado, asegurar el cierre definitivo y urgente de todas las explotaciones y extracciones ilegales, y dimensionar el sector agrícola de manera que asegure la conservación de un lugar declarado de interés general del Estado, así como establecer medidas para incentivar la reducción del consumo de agua.

