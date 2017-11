UN DOCUMENTAL RELATA EL "GENOCIDIO" DE DAESH EN IRAQ CONTRA LOS CRISTIANOS

Un documental del periodista Fernando de Haro, estrenado esta semana en Madrid, relata el "genocidio" que los terroristas de Daesh han cometido los últimos años en Iraq, donde cientos de miles de cristianos han sido perseguidos, secuestrados, torturados y asesinados.

El largometraje 'Nínive' narra el sufrimiento de los pueblos del norte de Iraq, en la llanura de Nínive, donde justo ahora vuelve a resurgir la violencia por el enfrentamiento entre los ejércitos kurdos e iraquíes. Como consecuencia, 850 familias huidas del Daesh que habían vuelto a sus casas, han tenido que salir corriendo de nuevo.

Fernando de Haro convivió durante varios días con estos cristianos perseguidos, visitó sus casas destruidas, recorrió las calles de los pueblos que han sido debastados por Daesh y, a través del testimonio de los protagonistas, relata sus sufrimientos, sus esperanzas y su fe, que ha sido soporte fundamental para sobrevivir al terror y afrontar el futuro.

"Es una gente muy sencilla que ha sufrido mucho y que sigue teniendo una gran esperanza para su vida. Esta gente que no tiene nada te lleva a su casa y te da de cenar y comparte su vida de una forma paradigmática", explica De Haro a Servimedia.

Tras la liberación de la zona, las familias han podido volver de visita a sus casas. Pero las han encontrado destruidas, quemadas y saqueadas. Sus iglesias han sido profanadas con saña. No tienen la certeza de que pueden volver con un mínimo de seguridad.

De Haro lamenta que existen "demasiados intereses internacionales" en la zona porque "hay muchos poderes que prefieren a los cristianos fuera de su tierra" para poder controlar la región. "Aquello es un lío", sentencia ante las pretensiones de los diferentes actores.

El actual gobierno de Iraq, Irán, los kurdos y los suníes apoyados por Arabia Saudí pugnan por dominar la zona y "quedarse con sus pueblos". Mientras tanto, los cristianos "son los que no tienen poder" y así se ven obligados a huir por los conflictos continuados.

El documental 'Nínive' ha sido grabado en zona de guerra, cuando los combates todavía se estaban produciendo. Ya puede verse bajo demanda en la plataforma Vimeo a través de la web 'https://vimeo.com/ondemand/ninive'. Está realizado por Fernando de Haro con la productora N Medio y cuenta con la ayuda del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo y la Fundación Hernando de Larramendi.

Es el cuarto documental de una serie dedicada a los cristianos perseguidos, tras 'Walking next to the wall', rodado en Egipto sobre los coptos; 'Nasarah', en Líbano sobre los sirios e iraquíes perseguidos por Daesh; 'Aleluya', en Nigeria; y 'One', en India.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso