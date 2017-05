UN EXPERTO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PIDE ‘PROFESORES PARA TODOS’ Y NO ESPECIALISTAS EN ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES

- Exige mejor formación inicial y un ingreso con prácticas tipo MIR. El profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Gerardo Echeita defendió este martes una mejor formación inicial del profesorado para que “todos los docentes, de Infantil, Primaria o Secundaria, sean capaces de atender a cualquier alumno” que ingrese en el sistema educativo, con independencia de si tiene o no necesidades especiales.

Ante la subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, este experto en políticas de educación inclusiva y de atención a la diversidad pidió superar las figuras de los profesores especialistas, ya sea de Educación Infantil como de Primaria, que solo enseñan a alumnos sin necesidades especiales, así como de materias de apoyo a alumnos con necesidades, como los de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje.

“La idea es que cualquier profesor de Infantil, Primaria o Secundaria adquiera las competencias suficientes como para atender a cualquier estudiante”, explicó.

En esta línea, defendió un ingreso en la carrera docente con un período de prácticas similar al que existe en Medicina, para “vincular mucho más el tránsito entre la formación inicial y el ingreso en el mundo laboral”.

“Diversos estudios han demostrado que la parte fundamental del desarrollo profesional de un docente se forja en sus tres pimeros años de experiencia", dijo, por lo que Echeita reclamó mayor tutorización, seguimiento y apoyo durante este período para los nuevos profesores.

Asimismo, lamentó que los equipos de orientación “consumen gran parte de su esfuerzo en clasificar al alumnado” y en decidir si debería asistir a un centro ordinario o a uno de educación especial, cuando lo ideal sería que ello no fuese necesario y que empleasen su tiempo en asesorar al profesorado sobre la mejor forma de atender a estos colectivos.

PROPUESTAS

Opinó que las recomendaciones de cara a una nueva ley educativa que la subcomisión del Congreso debe aprobar han de recoger “esta mejora en la formación del profesorado, el apoyo por parte de las administraciones educativas a las políticas de innovación pedagógica, y un refuerzo del asesoramiento psicopedagógico a centros y profesores”.

Echeita reclamó asimismo una nueva forma de organizar el currículum, con “contenidos y formas de evaluación” personalizadas y adecuadas a todas las necesidades, y defendió superar la tradicional estructrura de “un aula vinculada a un profesor y a una materia”.

En aquellos centros donde se trabaja por proyectos y en una misma aula participan varios docentes (o voluntarios y profesores), resulta “más sencillo acoger a alumnos con gran diversidad de necesidades”, dijo.

Echeita sostuvo por último que los ejes de una educación inclusiva pasan por asegurar a todos los alumnos el acceso, la integración, el bienestar y el aprendizaje dentro del sistema educativo en igualdad de condiciones, lo cual “supone que cuando hablamos de todos los alumnos, nos referimos a todos sin excepción, y no a la gran mayoría”.

Precisó que este alumnado no se limita solo a los estudiantes con discapacidad, que también, sino a todo aquel con necesidades de apoyo educativo (dislexia, trastornos del aprendizaje, hiperactividad, inmigrantes que desconocen el idioma, estudiantes de entornos desfavorecidos, etc.).

