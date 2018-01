DISEÑAN UNA 'NARIZ DE PLATINO' QUE DETECTA ENFERMEDADES

Google Plus

Un equipo internacional de 23 científicos de España, Reino Unido, Estados Unidos y Corea ha diseñado un compuesto de platino que cambia de color cuando percibe las moléculas de agua y metanol en estado gaseoso, con lo que puede ayudar en la detección de enfermedades y en procesos industriales.



Publicados en la revista científica 'Nature Communications', los resultados de este trabajo facilitarán la construcción de 'una nariz de platino' electrónica capaz de detectar la presencia de estos vapores en el ambiente.

Este tipo de compuestos que experimentan cambios de color cuando están en estado sólido por la incorporación de moléculas de disolvente en fase gaseosa se denominan vapocrómicos, y pueden ser utilizados como sensores en el seguimiento de procesos industriales o en diagnósticos médicos (por ejemplo, en la identificación de biomarcadores de enfermedades en el aliento exhalado), entre otros.

Entre las investigadoras figura Sara Fuertes, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea del CSIC y la Universidad de Zaragoza, una de las Principales responsables de este prototipo electrónico capaz de oler agua y metanol.

En el trabajo se demuestra que si a un film del compuesto diseñado de Platino (Pt) hidratado y de color rojo se le somete a una corriente de argón, este cambia a color amarillo debido a la pérdida de las moléculas de agua.

MUY SENSIBLE

En cambio, cuando se interrumpe la corriente y se expone al aire, el compuesto recupera el color rojo instantáneamente por incorporación de moléculas de vapor de agua del ambiente.

El compuesto diseñado es también muy sensible a otras moléculas orgánicas volátiles, en particular al metanol, en cuyo contacto se vuelve azul marino.

Durante la fase de experimentación que dio lugar a los resultados favorables de la investigación, este compuesto se soportó sobre una membrana polimérica, manteniendo tanto los cambios de color como su velocidad de respuesta, demostrando así un enorme potencial de cara a su aplicación en materiales de recubrimiento inteligente.



