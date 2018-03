DISCAPACIDAD. SOLO EL 0,6% DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS ESPAÑOLES SON UNIVERSALMENTE ACCESIBLES

Apenas el 0,6% de los 9,8 millones de edificios de viviendas españoles cumplen los criterios de Accesibilidad Universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, según el estudio ‘La accesibilidad en las viviendas de España’, realizado por la Fundación Mutua de Propietarios.



Así lo aseguró la directora de la fundación, Laura López, quien hizo hincapié en que “nos ha sorprendido mucho” el resultado del estudio, puesto que “no esperábamos un porcentaje tan bajo”. La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, se elaboró en colaboración con la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

En concreto, el estudio detalla que el 63% de los edificios no son accesibles de la calle al portal al existir escaleras en ese punto. Además, solo el 28% de las fincas tienen rampa, pero incluso en algunos casos no es plenamente funcional.

Asimismo, el 14% de los edificios no poseen portero automático y, de los que sí lo tienen, en el 68% de los casos no es accesible para una persona que se desplaza en silla de ruedas. En cuanto a la presencia o no de ascensor, un 22% carecían del mismo y los botones en braille y el anuncio sonoro eran los elementos más ausentes.

“Los motivos económicos son una razón relevante por la que no se hacen estas obras de accesibilidad”, lamentó López, quien añadió que otra de las causas se puede deber a que “el 70% desconocía la Ley de Propiedad Horizontal”, la cual permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios, siempre que no supere las 12 mensualidades.

CONTRA LA LEY

Por su parte, Sergio Nasarre, de la Cátedra Unesco de Vivienda de la URV, señaló que los resultados “han sido muy sorprendentes”, teniendo en cuenta que “el pasado 4 de diciembre finalizó el plazo dado para que los edificios se adaptasen a la normativa y fueran plenamente accesibles”.

En la misma línea, criticó que “las ayudas públicas no llegan a todo lo que tenían que llegar” y “tendrían que hacer un esfuerzo en este sentido” para que no caiga toda la carga sobre los propietarios, teniendo en cuenta que “únicamente el 25% de las comunidades está al corriente de pago”.

Por último, Nasarre argumentó que hay que concienciarse al respecto de la discapacidad, ya que “todos vamos a llegar ahí”, ya sea por razón de discapacidad o por envejecimiento.



