DISCAPACIDAD. EL VIDEOJUEGO 'DOWNTOWN, AVENTURA EN EL METRO' ENSEÑA A LOS JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN A MOVERSE POR EL METRO DE MADRID

El Ceiec (Centro de Estudios e Innovación en Gestión del Conocimiento) de la Universidad Francisco de Vitoria, junto con el grupo de investigación en e-learning, eUCM, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han llevado a cabo un estudio en el que jóvenes con síndrome de Down aprenden a superar situaciones problemáticas y moverse por el metro de Madrid utilizando el videojuego 'Downtown, aventura en el metro'.

'Downtown, aventura en el metro', desarrollado bajo la dirección del director del Ceiec, Álvaro García, es un videojuego que simula de forma realista el metro de Madrid y es capaz de recrear cualquier ruta del plano de metro. Así, los usuarios pueden entrenar sus habilidades para moverse de manera autónoma por este medio de transporte antes de utilizar el metro.

El estudio se ha desarrollado en Down Madrid, donde 42 personas con síndrome de Down de edades comprendidas entre los 20 y 41 años, alumnos del servicio TIC, han probado el juego.

La investigación se ha llevado a cabo este mes, utilizando un juego educativo especialmente diseñado para personas con discapacidad intelectual, en concreto síndrome de Down, cuyo objetivo es enseñar a los alumnos a moverse por el metro de su ciudad de forma autónoma.

Al comienzo del experimento se asignó un identificador único a cada participante para acceder al juego y sólo el profesor de Down Madrid puede relacionar la información de las sesiones de juego con los alumno. Mientras los alumnos juegan, los profesores pueden monitorizar la información capturada por el juego en tiempo real y ver qué dificultades tienen mientras están jugando, monitorizando errores, progresos y puntuaciones.

La investigación consta de tres etapas. En una primera fase los profesores realizaron una breve sesión de formación en el juego y rellenaron un formulario referente a cada uno de los alumnos, tipificando sus características cognitivas y su habilidad a la hora de manejar la tecnología y los videojuegos. Después, los alumnos jugaron a tantas sesiones de juego como fue posible en un periodo de tiempo de tres horas. Los datos de cada sesión de juego fueron recogidos en tiempo real. Una vez terminadas las sesiones, los investigadores analizaron los datos con el objetivo de buscar patrones de aprendizaje comunes dependiendo de las características intelectuales de los jugadores con síndrome de Down.

En una segunda fase, los investigadores repetirán el estudio con un grupo más reducido de alumnos, que posteriormente bajarán al metro con un entrenador, y se comparará su experiencia con aquellos alumnos que no hayan jugado previamente con el videojuego para comprobar si éste ha aportado beneficios para la autonomía en este medio de transporte.

El videojuego se encuentra disponible de forma gratuita en la página web 'http://downtown.ceiec.es'.

