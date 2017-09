DISCAPACIDAD. VICENTE DEL BOSQUE APADRINA LA VII EDICIÓN DE LA CARRERA DOWN MADRID 'POR TI MISMO'

El extrenador de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, apadrina la VII Carrera Down Madrid 'Por ti mismo', organizada por la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), que se celebrará el próximo 1 de octubre en el Parque Juan Carlos I de la capital con el objetivo de apoyar la integración sociolaboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

Los fondos de la carrera solidaria, que se celebrará a partir de las 10.30 horas, irán destinados a promover proyectos y actividades de ocio y deporte para personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

En la pasada edición, casi 4.000 personas participaron en esta carrera que consta de tres distancias diferentes: una carrera-marcha de 2,5 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros y una de 10, lo que permite la participación tanto de corredores profesionales como de aficionados.

Las inscripciones se pueden realizar a través de internet, en la web 'http://www.downmadrid.org/inscripciones-vii-carrera/' hasta el 28 de septiembre y de forma presencial en las sedes de Down Madrid y en centros de El Corte Inglés.

El precio para la carrera-marcha de 2,5 kilómetros (abierta a todo el público) es de 5 euros, de 10 euros para los 5 kilómetros y de 12 para la carrera popular de los 10 kilómetros (cincuenta céntimos de euros más si lo adquieres a través de Internet). Además, también está disponible el Dorsal 0, un dorsal habilitado para aquellos que no puedan participar pero quieran colaborar mediante una aportación voluntaria a título individual o colectivo.

La carrera cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Gmp y Cetelem como colaboradores principales, así como Runners, Coca Cola, Pelayo, Arias, Fundación Cepsa y Fundación MRW, entre otros.

