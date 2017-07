DISCAPACIDAD. UN TOTAL DE 19 UNIVERSIDADES CONCURREN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Google Plus

- En el marco de la convocatoria de ayudas de Fundación ONCE a programas universitarios de formación para el empleo . Un total de 19 universidades concurren al programa de formación universitaria para jóvenes con discapacidad intelectual, según la resolución provisional de la convocatoria de ayudas de Fundación ONCE a programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual.

La iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y está dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos.

La convocatoria pretende implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la formación superior resulta aún insignificante.

Se enmarca en el objetivo de Fundación ONCE de lograr la inclusión social por medio de la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Dentro de este colectivo, los jóvenes con discapacidad intelectual representan un grupo con especiales dificultades de inserción laboral, debido a su bajo nivel formativo, por lo que es precisa la realización de actuaciones concretas para invertir esta situación y mejorar su empleabilidad.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso