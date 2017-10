DISCAPACIDAD. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ Y FUNDACIÓN ONCE COLABORARÁN PARA MEJORAR LA FORMACIÓN SUPERIOR Y EL EMPLEO DE LOS TITULADOS CON DISCAPACIDAD

- Gracias a tres acuerdos de colaboración firmados por las dos entidades. La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y Fundación ONCE firmaron este miércoles tres acuerdos para regular su colaboración en ámbitos como la mejora del acceso de las personas con discapacidad a la formación superior y posteriormente al empleo, o el apoyo a la Cátedra de Discapacidad TEMPE-APSA, creada por la universidad ilicitana.

Jesús Pastor Ciurana, rector de la UMH, e Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, suscribieron un acuerdo marco de colaboración en el que se establecen los escenarios de actuación conjunta entre las dos entidades, y otros dos que desarrollan aspectos concretos del anterior y fijan, por tanto, ámbitos específicos de actuación.

El acuerdo marco de colaboración entre Fundación ONCE y la UMH pretende promover el trabajo conjunto de las dos organizaciones en actividades educativas y culturales, de investigación y desarrollo tecnológico, mediante el fomento de convenios específicos.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y AL EMPLEO

Uno de estos convenios específicos es el suscrito también este miércoles en Elche por Pastor Ciurana y Martínez Lozano para mejorar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito universitario, así como para fomentar el acceso al empleo de los universitarios con discapacidad.

Desde esta perspectiva, el acuerdo prevé actuaciones de sensibilización, concienciación y formación, otras relacionadas con el impulso de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas y un tercer bloque encaminado a fomentar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad y su inclusión laboral.

Dentro de las actuaciones de sensibilización, la UMH se propone incorporar contenidos sobre atención a la discapacidad en programas de formación continua y en otros planes formativos como cursos de verano o invierno.

En cuanto al impulso de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, Fundación ONCE se compromete a colaborar en la promoción y participación en cursos sobre estas materias, así como en el impulso de investigaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Finalmente, en el apartado relacionado con la inclusión del alumnado con discapacidad y su inserción laboral, el documento alude al desarrollo de acciones que favorezcan la participación de los universitarios con discapacidad en los programas de movilidad transnacional y en los dirigidos a mejorar la empleabilidad de este colectivo.

CÁTEDRA DE DISCAPACIDAD

Con respecto al tercero de los acuerdos firmados por las dos entidades, el relativo al apoyo a la Cátedra de Discapacidad TEMPE-APSA por parte de Fundación ONCE, pretende impulsar actividades dirigidas a desarrollar y promocionar dicha cátedra y con ello la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Partiendo de esta base, el convenio fija los ámbitos de colaboración entre la UMH y Fundación ONCE en torno a la mencionada cátedra, que son el de la investigación, la formación, las reuniones científicas y los desarrollos científicos.

