DISCAPACIDAD. JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN APRENDEN A PROGRAMAR UN VIDEOJUEGO

Voluntarios Telefónica y la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), con el apoyo de Jóvenes Inventores, han puesto en marcha una serie de talleres de programación con 'scratch' (lenguaje de programación visual que se utiliza para crear fácilmente animaciones, juegos e interacciones) en los que personas con síndrome de Down trabajan semanalmente en un videojuego sobre reciclaje dirigido a niños.



Un grupo de 13 jóvenes con síndrome de Down, trabajadores, en formación o en búsqueda de empleo acude todos los viernes desde el mes de octubre a las instalaciones de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid a un taller de programación con scratch para desarrollar el videojuego 'Block Down'.

El objetivo del proyecto es que los participantes potencien una serie de capacidades como la gestión de la información, autonomía, comunicación, alfabetización digital y el desarrollo del pensamiento creativo. Además, a partir de esta iniciativa se desarrollará una metodología propia sobre cómo enseñar a programar con 'scratch' a personas con síndrome de Down y mostrar que la tecnología, y en concreto la programación, no es una barrera para nadie.

Uno de los voluntarios implicado en el proyecto, Héctor Sánchez Martínez, indicó que "la programación es un elemento clave en la sociedad actual y el proyecto acerca este nuevo lenguaje a un colectivo que hasta ahora ha tenido poco acceso a ello. Los alumnos piensan de manera independiente y toman sus propias decisiones". "Los voluntarios tenemos un rol de consultores tecnológicos, y sólo cuando ellos precisan nuestra ayuda, nosotros les echamos una mano para que su aprendizaje sea lo más óptimo posible”, añadió. Con iniciativas como esta, Fundación Telefónica y Down Madrid colaboran para aumentar la conciencia social para la inclusión y la autonomía de este colectivo.



