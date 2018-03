DISCAPACIDAD. EL CERMI LOGRA APOYOS EN EL CONGRESO PARA REFORZAR LA DIVERSIDAD EN GOBIERNOS CORPORATIVOS

El Comité Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) celebró este viernes que Unidos Podemos, Ciudadanos, PSOE y Esquerra Republicana (ERC) hayan asumido casi la totalidad de las propuestas de la entidad para reforzar la diversidad y lo social en los gobiernos corporativos, aunque señala que el PP no apoya “ninguna”.



Los grupos las han presentado en forma de enmiendas al proyecto de ley por el que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad, que se tramita en estos momentos en la Cámara Baja.

Las sugerencias de modificación del Cermi se dirigen a reforzar los aspectos de diversidad, no discriminación, igualdad de trato hacia las personas con discapacidad y accesibilidad universal de los entornos y procesos de gobierno de la sociedades.

En este sentido, las enmiendas piden que en los informes de gestión incluyan contenidos sobre cumplimiento por parte de la sociedad de la legislación en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades de personas con discapacidad.

También, que en las juntas generales de accionistas se proporcione a estos información en formato accesible y se garantice el derecho de voto, favoreciendo su ejercicio con los apoyos adecuados, y que los recintos de celebración estén libre de cualquier barrera u obstáculo para personas con discapacidad y mayores.



