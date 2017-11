DISCAPACIDAD. EL CERMI RECLAMA AL ESTADO ESPAÑOL LA RATIFICACIÓN URGENTE DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA REVISADA

Google Plus

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este lunes al Gobierno la ratificación urgente por parte de España de la Carta Social Europea Revisada, como "refuerzo a la garantía y efectividad en nuestro país de los derechos sociales reconocidos en ese tratado internacional".

"Pese al tiempo transcurrido desde su revisión, en 1996, España no ha ratificado plenamente la Carta Social Europea en su último texto actualizado, por lo que determinados derechos sociales de especial significación y alcance no son de aplicación y no pueden ser invocados por la ciudadanía española, resintiéndose por tanto su grado de protección social", razona el Cermi en un comunicado.

En su opinión, "esta falta de ratificación del principal instrumento de derechos sociales vigente en Europa constituye una anomalía reprochable, por lo que el movimiento social de la discapacidad junto con todo el tercer sector de acción social exigen al Gobierno y al Parlamento la pronta incorporación de la Carta Social al ordenamiento jurídico español".

El Cermi ha incluido esta reivindicación como uno de los puntos primordiales de la agenda social para esta legislatura, que complementa la gran demanda del sector de la discapacidad, que pasa por la reforma de la Constitución española para otorgar rango de fundamentales a los derechos sociales, hoy insuficientemente reconocidos en el texto constitucional.

