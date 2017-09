DISCAPACIDAD. EL PRESIDENTE DE FIAPAS ALERTA DE LA “BARRERA ECONÓMICA” A LA QUE SE ENFRENTAN LAS PERSONAS SORDAS

El presidente de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), José Luis Aedo, alertó este sábado de que las personas sordas se encuentran en la actualidad con una “barrera económica”, como consecuencia del elevado precio de las prótesis auditivas.

En una entrevista con Servimedia, con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebra este sábado, destacó que “todos los avances técnicos, médicos y sanitarios que se han producido en los últimos 20 o 30 años han supuesto un cambio en el paradigma de las personas con sordera” y “han roto los estereotipos de las personas con sordera que conocíamos hasta ahora”.

“Gracias a que se han roto muchas barreras, cada vez nos encontramos a niños, jóvenes y personas que ya están más formadas, más preparadas y que quieren participar en la vida social en igualdad que el resto de las personas”, celebró el presidente de Fiapas, quien explicó que gracias a estas prótesis “las personas sordas pueden hablar por su propia voz y no necesitan de terceras personas para participar, sino que son ellos mismos los que pueden expresar opiniones y verbalizar sus necesidades”.

Sin embargo, lamentó que “nos encontramos con una barrera económica”, puesto que cuando se habla de audífonos “hay limitación tanto económica como de edad”, al ser “la única prótesis en España que tiene una limitación establecida en los 16 años”.

Aedo, que calificó esta situación de “injusta”, explicó que “los audífonos a los cuatro años son prácticamente inservibles y hay que renovarlos” y detalló que “un audífono de alta gama puede costar 3.000 euros, pero en algunas sorderas, no en todas, se puede adaptar uno por 1.500 euros”, aunque hay que tener en cuenta que el gasto es el doble, porque una persona con sordera necesita dos audífonos.

AYUDAS INSUFICIENTES

“Las ayudas dependen de cada comunidad autónoma, pero la Cartera Básica Mínima lo que recoge son 720 euros por audífono”, indicó Aedo, que afirmó que “las comunidades, salvo el País Vasco y Navarra, dependen de los fondos que les llegan del Estado y si el Estado no destina fondos a audífonos, pues ellos se lavan un poco las manos y no se comprometen”.

Ante esto, el presidente de Fiapas manifestó que “tenemos la esperanza de que salga una nueva regulación del calendario ortoprotésico por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” e informó de que, aunque no es definitiva, “sí se amplia hasta los 26 años”.

“No es lo deseable porque lo deseable es que no hubiera limitación, pero tenemos que empezar por algún sitio y se ha fijado esa barrera”, concluyó Aedo, que también destacó la importancia de la detección precoz, que permite diagnosticar de sordera a los recién nacidos en seis meses.

