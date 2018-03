DISCAPACIDAD. EL PRESIDENTE DE RTVE SE COMPROMETE EN EL SENADO "CON LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Google Plus

El presidente del Consejo de Administración y de la Corporación RTVE, José Antonio Sánchez, reiteró este martes en el Senado el compromiso de RTVE "con la integración de las personas con discapacidad".



Lo hizo en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE al contestar al senador del PP Jesús Postigo, que se interesó sobre las actuaciones de RTVE para sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad y se refirió también al convenio de colaboración que han firmado Fundación ONCE y RTVE para "favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad a través del empleo, mediante la promoción de acciones como la acogida de estudiantes universitarios en los distintos programas de RTVE".

Además, en el marco de este convenio, Radio Televisión Española se compromete a poner en marcha medidas encaminadas a dar un tratamiento adecuado a la discapacidad en sus contenidos informativos, así como a ofrecer acciones formativas y de sensibilización a sus trabajadores.

Sánchez enfatizó que "RTVE siempre se ha mostrado sensible a la integración de las personas con discapcidad y en contra de la discriminación". En este sentido, destacó "el esfuerzo que hacemos con el subtitulado, ya que hoy por hoy prácticamente toda la programación está subtitulada. Más de 200 programas de La 1 y La 2 están subtitulados. Sin olvidarnos de que en programas especiales, como el mensaje navideño del Rey o los Premios Princesa de Asturias, también hay para consumo bajo demanda lengua de signos".

Por último, recordó que el canal infantil Clan "subtitula desde hace años el 100% de su programación" y manifestó que La 2 "es la única cadena nacional que emite un programa semanal para las personas con discapacidad auditiva", también subrayó que el esfuerzo de la Corporación por la accesibilidad de las personas con discapacidad que preside no sólo se circunscribe a la televisión "sino también a la web."



