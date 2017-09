DISCAPACIDAD. LA PRESIDENTA DE LA CNSE DENUNCIA QUE “NO SE GARANTIZAN INTÉRPRETES EN LENGUA DE SIGNOS” EN LAS ESCUELAS

La presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, denunció este sábado que “cuando empieza el curso en los colegios, en los institutos y en las universidades no se garantiza la presencia de intérprete en lengua de signos”, provocando desigualdades entre las personas sordas y las personas sin discapacidad a la hora de acceder a la formación.

Díaz señaló en una entrevista con Servimedia con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebra este sábado, que, no obstante, “si hacemos una comparativa de la vida que tenemos hoy las personas sordas en nuestro país en el ejercicio de nuestros derechos y en la protección real con la que contamos, hay una gran diferencia entre cómo vivimos hoy y como vivíamos hace unos años”.

Sin embargó, indicó que “independientemente de dónde vivas se ven siempre unas noticias muy similares”, en referencia a que “cuando empieza el curso en los colegios, en los institutos y en las universidades no se garantiza la presencia de intérprete en lengua de signos” y “se repite la misma situación todavía en 2017, a pesar de contar con legislación”.

“Si la sociedad puede acceder a la formación y las personas sordas no porque no contamos con recursos, ya sean ayudas técnicas o la figura del intérprete en lengua de signos, vamos a estar en desventaja”, precisó.

En este sentido, alertó de que “todavía hay personas sordas cuya situación laboral no es ni de lejos la idónea” porque “no tienen posibilidad de trabajar en empresas ordinarias” al no ser accesibles. Esto provoca que “la única salida que les queda son los centros especiales de empleo”, que si bien “son una vía, no debería ser la única”.

“Reivindicamos trabajar en empresas ordinarias, en el ámbito de la Administración pública, con un trabajo y un salario digno y también con la posibilidad de promocionar”, remarcó la presidenta de la CNSE, que detalló que, para ello, “necesitamos eliminar todavía muchas barreras en la formación para conseguir un empleo”, donde “todavía nos encontramos problemas relativos a la accesibilidad”.

LIMITACIÓN DE AYUDAS

Díaz añadió que “contamos con la legislación que nos ampara y que nos protege, pero que no se lleva a la práctica”, en referencia a la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Respecto a por qué no se aplica esta ley, Díaz indicó que “las respuestas que nos dan son referentes a la falta de presupuesto” y si bien señaló que “no está todo mal a nivel estatal y autonómico” advirtió que lo que hay “no resulta suficiente y vivimos muchas carencias todavía”.

