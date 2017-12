DISCAPACIDAD. EL CERMI PREMIA A FUNDACIÓN ONCE POR LA IMAGEN QUE MUESTRA DE LA DISCAPACIDAD EN LA SERIE ‘ON FOLOGÜERS’

La pandilla de ‘On Fologüers’, la serie animada de Fundación ONCE, recibió este viernes el Premio Cermi.es 2017 en la categoría de Medios de Comunicación e Imagen Social, por “la creatividad desbordante” de este proyecto audiovisual que nació con el objetivo de visibilizar y tratar de normalizar el día a día de las personas con discapacidad.



Según recoge el fallo de los premios, al que le dio lectura Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi, “el jurado ha resuelto por unanimidad conceder el galardón en la modalidad de medios de comunicación e imagen social, a la serie audiovisual animada ‘On Fologüers’, producida por Fundación ONCE, que con una creatividad desbordante en la que confluyen múltiples talentos y una factura y una plástica atrayentes para todo tipo y rango de espectadores, proyecta de modo sugerente el potencial del valor de la diversidad humana y social cuando se despliega en comunidades inclusivas”.

Asimismo, añade que “el jurado aprecia de modo particular el acierto y la eficacia de su orientación a un público infantil, pero que atrapa y cautiva a todas las edades, por ser el de los primeros años un momento decisivo en la conformación de las mentalidades, las actitudes y los valores”.

Los protagonistas de la serie y su responsable de Contenidos, Juan Carlos Martínez, fueron los encargados de recoger el galardón de manos de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, en un acto que también contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y su director general José Luis Martínez Donoso.

En la entrega del premio, el presidente del Cermi ensalzó “el talento” aportado a este proyecto por parte de sus responsables, apuntando que “al jurado nos enamoró la serie, por lo que por unanimidad quisimos premiar esta forma tan atrayente y atractiva de atrapar la atención”.

Pérez Bueno lamentó que durante mucho tiempo la discapacidad se haya reflejado en los medios como “distorsionada, estridente, como que no nos representa”, aunque celebró que esta realidad haya cambiado, “acercándonos a los medios y mostrando nuestra mejor cara, sin dejar por supuesto de lado la crítica cuando es necesario”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, puso en valor que este proyecto “nos haya permitido tejer alianzas y que puedan participar personas como Isabel Gemio o Vicente del Bosque”.

SIN UN DISCURSO OFICIAL

A su juicio, esta serie animada “es muestra de que se pueden decir las cosas con humor y que no siempre hay que decirlas con los mismos códigos. El mundo paralímpico es ejemplo de cómo se pueden transmitir mensajes sin un discurso oficial, y por tanto, se puede llegar a otros públicos”.

Juan Carlos Martínez, responsable de Redes Sociales y Contenidos Audiovisuales de Fundación ONCE, agradeció el premio a todas las personas “que habéis hecho este sueño realidad”. “Si con esta serie hemos contribuido a crear un mundo mejor, nos damos por satisfechos”.

El ex seleccionador nacional Vicente Del Bosque y la periodista Isabel Gemio, protagonistas en dos de los capítulos, también acompañaron hoy a los premiados. El primero de ellos formó equipo con los ‘trainers paralímpicos’ y ella celebró con toda la pandilla el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Junto a ellos se han ido sumando también a la serie personalidades como la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y el actor Enrique San Francisco, y entidades como ILUNION, Fundación Aquae y Bankinter. Dos de los capítulos han contado también con la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y otro con el apoyo del Fondo Social Europeo.

Desde su estreno en junio de 2016 la pandilla de ‘On Fologüers’, formada por un grupo de amigos con y sin discapacidad, ha vivido un sinfín de aventuras en las que sus protagonistas -María, Laura, Amaia, Adolfo, Toni y Daniel- han tenido que enfrentarse a múltiples barreras físicas y mentales, situaciones cotidianas que han ido resolviendo con mucho sentido del humor.

‘On Fologüers’ se puede ver en Flooxer, plataforma audiovisual que apoya a creadores con talento y que cuenta con 1,5 millones de visitas al mes; y en los canales de redes sociales de Fundación ONCE, Antena 3, La Sexta, Onda Cero Radio y Europa FM.



