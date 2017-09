DISCAPACIDAD. EL PSOE PLANTEA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LA EMPRESA EN CASO DE DISCAPACIDAD SOBREVENIDA

El Grupo Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para consensuar un proyecto de ley, modificaciones legales y políticas activas de empleo con el objetivo de garantizar la permanencia en la empresa en caso de discapacidad sobrevenida.

Según informó el PSOE en un comunicado, con esta propuesta se plantea que, en el marco del diálogo social y con el movimiento asociativo del sector de la discapacidad, se presente un proyecto de ley para garantizar el mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad sobrevenida; se impulsen políticas activas de empleo para ello; se promueva el papel de las mutuas en materia de rehabilitación y recuperación profesional, y se potencien los planes de apoyo a las empresas en materia de adaptación de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

La portavoz socialista de Empleo, Rocío de Frutos, afirmó que “tanto desde instituciones públicas como privadas es necesaria una mayor inversión en recursos, formación, concienciación y adaptación a las necesidades de los trabajadores con discapacidad sobrevenida”.

RUPTURA SOCIOLABORAL

De Frutos también alertó de la precariedad laboral que se asocia a la discapacidad sobrevenida, y el riesgo de “ruptura sociolaboral” que revelan los datos de un estudio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en el que se destaca que un 44% de las personas encuestadas no volvieron a trabajar tras la discapacidad, y un 77% de los que sí volvieron a trabajar se reincorporaron a un cambio de puesto y empresa, “lo que demuestra la incapacidad actual del mundo empresarial para asimilar la reincorporación al trabajo del grupo que nos ocupa”.

“Los poderes públicos deben garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas”, recoge la proposición.

Pero “la realidad del mercado laboral de las personas con discapacidad viene marcada por el hecho de que su tasa de actividad es 44 puntos inferior a la de las personas trabajadoras sin discapacidad, la tasa de paro es 9 puntos superior, los empleos suelen estar centrados en el sector servicios y en las ocupaciones más elementales y, en cuanto al tipo de empleo, los Centros Especiales de Empleo han sido refugio durante la crisis de los trabajadores con discapacidad, frente a la empresa ordinaria, donde la mayoría no cubre la cuota del 2%”, agrega.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

"En la legislación preventiva actual no existe una protección clara de los trabajadores con discapacidad sobrevenida en relación a la necesidad de adaptar el puesto de trabajo, ni mucho menos a la necesidad de mantener el empleo", advierte el PSOE, para incidir seguidamente en que "la empresa puede acudir al despido objetivo cuando el trabajador o trabajadora, de forma sobrevenida o conocida con posterioridad a la contratación, no puede, por un menoscabo de su salud que conlleve o no una discapacidad sobrevenida, desempeñar su actividad laboral en la forma en que la venía desarrollando".

En este sentido, la diputada socialista advirtió de que "la normativa actual pivota sobre un principio general basado en la extinción del contrato laboral cuando un trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente".

Frente a esto, para los socialistas “es necesario impulsar decididamente la conservación del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida” y “garantizar la adaptación de la regulación vigente a la Directiva de la Comisión Europea sobre Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación, y a la Convención de la ONU, desarrollando una serie de medidas con el objetivo de mejorar la situación de las personas con discapacidad sobrevenida y favorecer su mantenimiento en el empleo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso