DISCAPACIDAD. PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN HARÁN PRÁCTICAS EN EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personas con síndrome de Down harán prácticas formativas en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales como fruto de un acuerdo firmado con la Fundación Síndrome de Down de Madrid con el objetivo de “favorecer una progresiva incorporación de las personas con discapacidad intelectual a los distintos ámbitos de la sociedad, de manera más normalizada e inclusiva”.



Según recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado, este acuerdo fue firmado la pasada semana por el subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover, y la presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Inés Álvarez, para permitir la realización de prácticas, tanto en dependencias del propio Ministerio como en las de la Presidencia del Gobierno, permitiendo así completar los conocimientos adquiridos en los planes formativos proporcionados a estos estudiantes por la Fundación Síndrome de Down de Madrid.

El objeto de este convenio es establecer fórmulas de actuación conjunta en el desarrollo de la formación de las personas con discapacidad intelectual, dentro de alguno de los itinerarios formativos definidos por la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Administración y Empresa; Educación, Salud y Deporte; Cultura, Arte y Comunicación; Comercio, Hostelería y Turismo y Medio Ambiente) y por los programas 'Tecnodemos' y 'Educademos' de la Universidad Pontificia Comillas.

El número de alumnos y alumnas que participarán cada año en las prácticas a que se refiere el convenio será de un máximo de cuatro y de un mínimo de tres y estas prácticas tendrán una duración máxima, para cada alumno, de tres meses, pudiendo desarrollarse durante el primer, el segundo y el cuarto trimestres de cada año, en horario de mañana, y con una dedicación máxima de cuatro horas diarias.

El convenio establece que estos alumnos realizarán sus prácticas formativas en unidades del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales o de la Presidencia del Gobierno y su contenido se adaptará a los itinerarios formativos y programas señalados anteriormente, aunque aclara que “en ningún caso el alumno asumirá responsabilidades profesionales en el puesto de trabajo”.

Por último, el convenio destaca que su aplicación “no conlleva gastos para el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, por lo que no entregará ninguna cantidad a los participantes en concepto de bolsa de estudios, beca o cualquier otro concepto”.



