DISCAPACIDAD. PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL REIVINDICAN SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

El movimiento de autogestores (personas con discapacidad intelectual que trabajan en procesos de desarrollo de su autonomía personal) de Plena Inclusión Madrid ha reivindicado en un manifiesto su derecho a "poder establecer relaciones sociales significativas".

Este manifiesto es fruto del trabajo realizado en los Encuentros de Autogestores que tuvieron lugar en el mes de junio bajo el título 'Relaciones Sociales: pasamos a la acción', en los que además se realizó una encuesta sobre cuál es la situación actual del colectivo.

Los autogestores consideran en su manifiesto que para alcanzar la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es necesario que tengan oportunidades para aumentar sus posibilidades de hacer amistades reales y efectivas.

Según explican ellos mismos, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no tienen muchas posibilidades de elegir a sus amigos, ya que únicamente se relacionan con personas de los centros a los que acuden o con otros participantes en los grupos de ocio.

Los autogestores reivindican su derecho a participar en actividades de la comunidad en las que haya personas con y sin discapacidad, con el fin de poder aumentar sus posibilidades de entablar relación de amistad con otras personas.

Respecto al disfrute del tiempo libre, algunas personas aseguran que se sienten rechazadas en determinados espacios de ocio. Sobre los grupos o clubes de ocio que funcionan en las entidades, aunque estiman que esta opción ha mejorado, la consideran insuficiente.

Según Plena Inclusión Madrid, algo más de la mitad de los encuestados afirmó que sólo participa en actividades de ocio a través de los propios servicios de su entidad, el 8 por ciento aseguró que no sale de casa y el 18 por ciento sólo lo hace con su familia.

En este sentido, los autogestores demandan a las administraciones una mayor accesibilidad a las actividades normalizadas, mientras que a sus propias familias les piden colaboración para que puedan autogestionarse el ocio y que éste sea realmente el que quieren realizar.

En cuanto a sus entidades, solicitan grupos de ocio más reducidos en los que puedan determinar ellos sus actividades y que puedan crearse dichos grupos conforme a las relaciones de amistad y abiertos también a personas sin discapacidad.

En cuando a las relaciones de pareja, en la encuesta realizada el 75 por ciento asegura tener una pareja. No obstante, un tercio de los que la tienen indicó que sólo ven a su pareja en el centro, mientras que otro tercio afirmó que, aunque se ven fuera de su entidad, nunca se encuentran a solas. El otro tercio consideró tener una relación “normalizada”.

Sobre el uso de redes sociales, los autogestores demandan una mayor accesibilidad cognitiva, así como formación y apoyo para aprender a manejar las redes de manera adecuada y sin riesgos.

