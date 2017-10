DISCAPACIDAD. EL 17% DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE SACAN EL CARNÉ NO DISPONEN DE VEHÍCULO ADAPTADO EN LAS AUTOESCUELAS

- Según un estudio realizado por Fesvial y la Fundación CNAE, en colaboración con Fundación ONCE. El 17% de las personas con discapacidad que han obtenido el permiso de conducir lo han hecho sin contar con vehículos adaptados en las autoescuelas en las que se han formado para ello, según pone de manifiesto un estudio realizado por Fesvial y la Fundación CNAE, en colaboración con Fundación ONCE, presentado este jueves en Madrid.

El estudio, titulado ‘Personas con discapacidad en el acceso al permiso de conducción’, pretende conocer la realidad que viven las personas con discapacidad en España respecto a la conducción y analizar las dificultades a las que han de enfrentarse, no solo para conducir, sino también para acceder a los permisos.

En este sentido, el trabajo, realizado a través de encuestas 'online' a más de 1.200 personas de toda España entre marzo y mayo de 2016, confirma que pocas autoescuelas tienen los recursos necesarios para llevar a cabo una formación óptima para este sector de la población, tal y como señala el director general de Fesvial, Javier Llamazares.

Desde esta perspectiva, Llamazares pide a las administraciones públicas que ayuden a las autoescuelas a incluir estos recursos, “ya que menos del uno por ciento de ellas están preparadas para la formación de personas con discapacidad”.

En la misma línea, Roberto Ramos, director de Formación en la Fundación CNAE, alerta de que los profesores de autoescuelas “no están totalmente preparados para formar a alumnos con discapacidad” y ni la legislación ni el propio Reglamento General de Conductores prevén qué tipo de adaptaciones hay que contemplar.

“Lo habitual es que sea el propio alumno el que tenga que realizar las adaptaciones al vehículo con el que se formará en la autoescuela”, prosigue Ramos. De hecho, dice, en este estudio se pone de manifiesto que el 17% de los alumnos que obtuvieron el permiso de conducir se encontraron con el problema añadido que supone la no disponibilidad de un vehículo adaptado.

REFORMA DEL REGLAMENTO DE CONDUCTORES

La presentación del trabajo tuvo lugar en la sede de Fundación ONCE en Madrid en el marco de una jornada titulada ‘Discapacidad y acceso al permiso de conducción’, que contó con la presencia de María José Aparicio, subdirectora adjunta de Conocimiento Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT); Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; Javier Llamazares, director de FesvialL, y José Miguel Báez, presidente de la Fundación CNAE.

En su intervención, Aparicio puso de manifiesto la importancia que tendrá esta jornada a la hora de reformar el Reglamento General de Conductores y la normativa por la que se rigen los Centros de Reconocimiento de Conductores, que, según señaló, deberán ofrecer mayor formación sobre discapacidad a sus profesionales. “Necesitamos seguir especializando a los médicos que se encargan de reconocer a nuestros conductores”, afirmó la subdirectora adjunta de Conocimiento Vial de la DGT.

Por su parte, Jesús Hernández subrayó lo que supone para una persona con discapacidad tener la independencia de poder ser autónomo en la conducción. “Poder conducir nos da libertad”, aseveró. A su juicio, este estudio -cuya encuesta ha realizado Fundación ONCE a través de ILUNION Tecnología y Accesibilidad- es importante porque valora las dificultades que tiene este colectivo a la hora de conducir y “nos anima a seguir trabajando para lograr conducir de forma autónoma”.

Finalmente, Báez abogó por que administración, autoescuelas y Fundación ONCE hagan un “esfuerzo combinado” y pongan al servicio de las escuelas de conducción una serie de vehículos adaptados que puedan usar los alumnos que los necesiten en cada momento.

Durante la jornada, se subrayó que resulta llamativo que más de un ocho por ciento de las personas que obtuvieron el permiso de conducir tras su discapacidad se vieron obligadas a poner a disposición de la autoescuela un vehículo adaptado a sus necesidades.

Igualmente, se señaló que las personas que no consiguieron obtener el carné mencionan en mayor medida problemas en el proceso y, en general, lo valoran peor, con una diferencia notable que va de los siete puntos sobre 10 de media en el caso de las personas que obtuvieron el permiso, a los 4,73 puntos sobre 10 en el caso de las que no lo consiguieron.

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), cerca de medio millón de personas tienen en España alguna discapacidad que les afecta para la conducción de vehículos, aunque sólo unas 60.000 cuentan con el uso de adaptaciones prescritas en su vehículo.

