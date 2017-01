DISCAPACIDAD. LOS PARTIDOS APOYAN LA CONCENTRACIÓN CONTRA RYANAIR POR “DISCRIMINAR” A PASAJEROS CON DISCAPACIDAD

- Organizada por el Cermi. Todos los partidos representados en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados han expresado su apoyo a la concentración que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha organizado para este sábado contra la conducta “discriminatoria” que a su juicio mantiene la aerolínea Ryanair hacia los pasajeros con discapacidad.

Así lo pusieron de manifiesto en declaraciones a Servimedia los portavoces de las diferentes formaciones políticas en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja. La protesta se llevará a cabo este sábado de 12.00 a 13.00 horas en la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Por parte del Grupo Popular, Ignacio Tremiño aseguró que “asistiré representando al PP, porque estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa, pero también a título personal, porque he sufrido en ocasiones situaciones discriminatorias” al intentar viajar con Ryanair.

Tremiño pidió además que se modifique el Reglamento europeo de los derechos de los viajeros para que todas las compañías aéreas estén obligadas a garantizar la igualdad a los pasajeros con discapacidad.

El portavoz del Grupo Socialista en materia de discapacidad, Joan Ruiz, apuntó también que “nosotros apoyamos totalmente esta iniciativa, y desde luego si yo pudiera estar en Madrid asistiría a la protesta”. Además, añadió que no permitir viajar en igualdad de condiciones a una persona con discapacidad no es admisible, “y este tipo de tratos humillantes deben ser erradicados por completo”.

Desde Unidos Podemos, la diputada Isabel Salud manifestó que el Cermi es una “gran herramienta” para luchar por los derechos de las personas con discapacidad, “y desde luego, nosotros estaremos a su lado, porque además, poder desplazarse libremente es un derecho fundamental para las personas, tengan o no discapacidad”.

Para Diego Clemente, portavoz de Discapacidad de Ciudadanos, se trata de “un tema de la máxima gravedad, y así lo hicimos notar esta semana presentando en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno sobre los hechos”. Por ello, señaló que la formación naranja “apoya la protesta y estará presente en ella".

TIEMPOS OSCUROS

Por su parte, Carles Campuzano, presidente de la Comisión de Discapacidad y diputado del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), señaló que el último caso conocido de discriminación, sufrido por un joven sordociego al que Ryanair le impidió volar por ir solo, “nos causó una gran perplejidad”.

Subrayó que “precisamente en los tiempos oscuros que vive Europa, en los que parece que todo está en cuestión, debemos ser especialmente exigentes con que se garanticen derechos como el de la libre circulación de personas”.

En esta línea, la parlamentaria de ERC Ester Capella destacó que es necesario “protestar” contra las compañías que no cumplan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y urgió al Gobierno de España a “presionar” a la UE para que modifique la legislación que regula los derechos de los pasajeros “para que comportamientos como el de Ryanair no tengan cabida”.

Esta misma reivindicación la realizó desde UPN el diputado Íñigo Alli, quien además dijo que “respaldamos rotundamente la protesta del Cermi, porque ninguna empresa puede reducir precios a costa de recortar los derechos de las personas”.

Por último, para el PNV, la discriminación de viajeros con discapacidad “es inaceptable desde el punto de vista de la igualdad y la accesibilidad, y respecto de la garantía de movilidad que se debe reconocer a todos los ciudadanos”.

