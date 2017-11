DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DEL TALENTO DIGITAL ‘FEED IV’ EN MADRID

Google Plus

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, participa con un estand en el IV Encuentro del Talento Digital ‘FEED IV’, que se celebra hoy y mañana en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

El ‘Foro del Empleo en la Era Digital’ se ha consolidado como el mayor evento de recursos humanos a nivel nacional y esta edición está “llena de novedades en empleo digital, aplicaciones reales de inteligencia artificial y realidad virtual”, explicó Inserta en una nota. Además, alberga la primera Casa del Futuro y Tienda del Futuro en su sección ‘Artificial Expo’.

Los más de 7.000 asistentes previstos tendrán la oportunidad de conocer todas las herramientas necesarias para triunfar en un mundo dominado por la robótica, la inteligencia artificial, el ‘big data’ y la realidad virtual.

Hoy se celebra la jornada ‘B2B’, en la que más de 2.000 profesionales y directivos de recursos humanos tienen la oportunidad de asistir a las más de 70 ponencias, ‘masterclass’ y actividades, entre las que se encuentra la charla que impartirá a las 16.30 horas el coordinador de la Unidad de Talento Externo de Inserta Empleo, Fernando Siu, sobre la actividad que desarrolla esta entidad en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad.

Además, mañana se celebrará una jornada abierta al talento en la que más de 5.000 candidatos de todas las áreas y sectores estarán presentes para entrar en contacto con las más de 100 empresas expositoras, entre las que se encuentra Fundación ONCE-Inserta Empleo. A las 13.30 horas, la consultora experta de Inserta Empleo Edel González presentará ‘PorTalento.es’, la plataforma digital de intermediación de la Fundación ONCE.

La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

