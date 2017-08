DISCAPACIDAD. LA SEDE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES SE TRASLADARÁ A UN EDIFICIO “MÁS ACCESIBLE” EN MENOS DE TRES MESES

Google Plus

- El Cermi denunció ante el Defensor del Pueblo “graves deficiencias de accesibilidad” en la sede del organismo. La sede del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se trasladará en menos de tres de meses a un edificio “más accesible”. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció a este organismo ante el Defensor del Pueblo por las “graves deficiencias de accesibilidad” de su sede central en Madrid.

Fuentes ministeriales indicaron, en declaraciones a Servimedia, que “en un corto plazo de tiempo -en menos de tres meses probablemente- estaremos en un edificio más accesible que creemos que puede ser visto como ejemplar en el sentido de las barreras arquitectónicas y su supresión”.

Agregaron que se trata de un traslado que “estaba programado”, por lo que no surge como respuesta a la denuncia del Cermi, sino porque, aunque la sede actual “cumple con la normativa de la fecha en la que se puso en uso, no satisface completamente las expectativas del organismo ni las del Ministerio en lo que se refiere a accesibilidad completa y eliminación de barreras arquitectónicas”.

“Lamentamos lo que haya llevado al Cermi a presentar esta denuncia y los inconvenientes que haya podido sufrir alguna persona”, manifestaron las citadas fuentes, que mostraron su sorpresa por el hecho de que “las posibles carencias detectadas se hayan elevado directamente como denuncia al Defensor del Pueblo sin pasar por una reclamación o por una queja ante el organismo”.

Por último, hicieron hincapié en que “tanto en la Ley de Parques Nacionales como en el Plan Director en los Centros de Visitantes del organismo se muestran numerosas medidas y previsiones que reafirman el compromiso con la accesibilidad del organismo”, y añadieron que, además, “tenemos suscrito en este sentido un convenio con la Fundación ONCE del que estamos muy orgullosos”.

DENUNCIA ANTE EL DEFENSOR

En un comunicado emitido ayer, la plataforma representativa de las personas con discapacidad detalló que la sede del citado organismo, situada en el número 41 de la calle José Abascal de Madrid, “no cumple con los parámetros de accesibilidad exigibles por la normativa, impidiendo el uso regular y normalizado de estas oficinas públicas por parte de personas con dificultades de movilidad”.

Por ello, pidió al Defensor del Pueblo que “investigue y compruebe esta situación” e instó al Ministerio a “adoptar las medidas necesarias para dotar de plena accesibilidad a estas instalaciones públicas”.

