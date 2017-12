DISCAPACIDAD. LEROY MERLÍN, COMPROMETIDO PARA QUE EL 3% DE SU PLANTILLA SEAN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

Leroy Merlín está comprometido con la integración laboral de las personas con discapacidad y, en este sentido, anunció que su reto “no es cumplir el 2% que marca la ley”, sino “llegar al 3% de personas con discapacidad en cada centro de trabajo”.



Así lo anunció el responsable de Recursos Humanos de Leroy Merlín de la Región Centro, Manuel Suárez, en declaraciones a Servimedia, con motivo de la renovación del convenio Inserta que han renovado este año con Fundación ONCE y por el que se comprometió a contratar 51 personas con discapacidad durante la campaña navideña.

“Nuestro reto no es cumplir el 2% que marca la ley”, sino “llegar a un 3% de personas con discapacidad en cada centro de trabajo”, manifestó Suárez, que hizo hincapié en que gracias a convenios como éste, estas personas pueden gozar de un contrato eventual que da la posibilidad de “llegar a ser contratados de manera estable”. En esta línea, reconoció que “nos queda mucho camino por avanzar”, aunque celebró que “estamos en el buen camino”.

Asimismo, añadió que la incorporación de personas con discapacidad a las plantillas “tiene un impacto muy importante”, tanto a nivel interno como a nivel externo, puesto que ayuda a “la construcción de la marca” y a “concienciar” a los empleados de que las personas con discapacidad pueden desempeñar el mismo trabajo que el resto de la población.

En concreto, las personas contratadas se repartieron entre los centros de Salamanca, Valladolid, Toledo, Centro Comercial Plenilunio (Madrid), Las Rozas, Alcorcón, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Rivas, Getafe y Majadahonda, donde se están dedicando a “tareas de logística y reposición”.

“SENTIMIENTO DE CORPORATIVISMO”

Suárez defendió que contratar personas con discapacidad ayuda a que los empleados tengan un “sentimiento de corporativismo y de empresa”, porque “lo ven como una iniciativa muy buena” y además son personas que “no tienen ningún problema a la hora de integrarse en la cultura de la compañía”.

Por último, afirmó que “tenemos previsto contratar en la empresa a algunas personas gracias a este convenio”, de la misma manera que hicieron el año anterior fruto del mismo convenio y detalló que, en total, “el año pasado contratamos a casi 300 personas con discapacidad”.

Este convenio forma parte de los programas que realiza Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad de Fundación ONCE, que, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, lleva a cabo acciones con este fin como por ejemplo los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ).



