DISCAPACIDAD. BRONCE PARA LA PAREJA JAVIER MARTÍNEZ Y WAFID BOUCHERIT EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE BOCCIA DE PORTUGAL

Los jugadores españoles Javier Martínez y Wafid Boucherit consiguieron la medalla de bronce en la competición por parejas de la clase BC3 durante el Campeonato de Europa de Boccia, que se está celebrando en Póvoa de Varzim (Portugal) entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.

Boucherit, Martínez y Amal Tsouli, que fue suplente, iniciaron la competición por parejas de la clase BC3 (jugadores con parálisis cerebral que necesitan asistencia y realizan los lanzamientos a través de una canaleta) disputando una liguilla en la fase de grupos.

En ella, lograron dos importantes victorias contra Francia (5-2) y Dinamarca (8-1) y, aunque luego perdieron ante Portugal (4-5) y Gran Bretaña (3-6), no vieron comprometido su pase a las semifinales. Su rival por un puesto en la gran final fue la pareja rusa, que compitió mejor que la española (0-6) y terminó por colgarse la medalla de oro.

En la disputa del tercer y cuarto puesto, el dúo nacional se midió a Grecia, que había caído ante Gran Bretaña en la otra semifinal. Martínez y Boucherit lideraron el marcador durante todo el partido y, pese a que los helenos trataron de acortar distancias, no fueron suficientes y el encuentro acabó con un 6-2 que daba a España la medalla de bronce. Este mismo resultado logró la pareja BC3 en el Open Regional celebrado en abril de este año, mientras que en el Europeo de 2015 consiguió la plata.

En la competición por parejas BC4 (deportistas con discapacidad física grave), Vasile Agache y Alejandro Díaz finalizaron en la séptima posición al no conseguir superar la fase de grupos. Por último, el equipo español de las clases BC1/BC2 acabó octavo. Formaron parte de él Ferrán Ribas (clase BC1 para deportistas que lanzan con manos o pies y precisan ayuda de un asistente), Benito Sánchez, Raúl Martí e Iker Iglesias (clase BC2 para los que pueden lanzar sin ayuda).

Junto a los jugadores españoles se encuentran en Portugal varios técnicos y deportistas de apoyo: Xavi Céspedes, Alma Cuesta, Elena Echevarría, Ramiro Gil, Gloria Herranz, Félix López, Inmaculada Peñalver, Ignacio Tormo y Carlos Varela.

Una vez finalizadas las pruebas por parejas y equipos, entre hoy y el miércoles 1 de noviembre se ponen en juego las medallas individuales para cada una de las clases (BC1, BC2, BC3 y BC4).

La prueba cuenta con la participación de 112 jugadores en representación de 22 países del Viejo Continente: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Islas Feroe, Israel, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Suecia, Turquía y Ucrania.

