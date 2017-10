DISCAPACIDAD. MADRID SE VISTE DE NARANJA PARA ‘NORMALIZAR’ LA TARTAMUDEZ

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid y la fuente de la Cibeles se iluminarán este domingo de naranja para ‘normalizar’ la tartamudez, una iniciativa que celebra el Día Internacional de la Tartamudez para sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno del habla.

Para conmemorar este día, la Fundación Española de la Tartamudez (FET), cuyo color corporativo es el naranja, ha lanzado una campaña “simpática, fresca y lúdica” con un spot que puede verse en redes sociales y en el que los propios usuarios de esta organización se enfrentan a una cámara a ritmo de rumba y abanderando el estribillo “si tartamudeo al decir te te te quiero, será que te quiero, mu mu muchas más veces”.

La vicepresidenta de la FET, Yolanda Sala Pastor, aseguró que “nuestro propósito con esta iniciativa es que todas aquellas personas que todavía siguen sufriendo por la tartamudez y que siguen encerrados y automarginados por las barreras de comunicación y limitadas por su propio miedo, encuentren un motivo por el que abrir los ojos y vivir, sentir, hacer… en definitiva, ser”.

Coincidiendo con este Día Internacional, la FET también ha dado a conocer su Libro Blanco ‘Las personas con tartamudez en España’, editado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que fue presentado este viernes en Servimedia.

En este sentido, el presidente de la FET, Adolfo Sánchez, denunció que este trastorno del habla es “una mera anécdota para el Gobierno”, como también lo ha sido para otros anteriores, y lamentó que "aún no está incluida en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Además, abogó por la "detección precoz" de la tartamudez , porque "es la única posibilidad de triunfo", y volvió a denunciar que "la Seguridad Social no asume los tratamientos con el logopeda". "Sabemos casos de niños que son enviados a unidades mentales. No somos enfermos mentales", apostilló.

Cerca del 2% de los adultos y del 5% de los niños, unas 800.000 personas en España, necesitan ser reconocidos y apoyados en su problema del habla.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso