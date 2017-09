DISCAPACIDAD. ANA PASTOR LAMENTA QUE “QUEDA MUCHO POR HACER” PARA LOGRAR LA PLENA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, reconoció este miércoles que, a pesar de que “se han superado muchos obstáculos”, todavía “quedan muchas cosas por hacer” para lograr la plena inclusión en la sociedad de las personas sordas.

Pastor se expresó en estos términos durante la presentación de la nueva edición de la campaña de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ‘Que lo escuche todo el mundo’, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados y en el que estuvo acompañada por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; el presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, Jordi Xuclà; el presidente de Fiapas, José Luis Aedo; el director de la Plataforma Comprometidos, Rubén Fernández, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.

Bajo el lema ‘¡Oye! Llenemos de vida el silencio’, Aedo explicó que la campaña quiere “llamar la atención sobre la importancia que tienen las prótesis auditivas para las personas sordas, pues estas marcan la diferencia entre oír y no oír, así como la posibilidad de acceder al lenguaje oral y a otras habilidades cognitivas derivadas de él”.

En este sentido, Pastor hizo hincapié en la importancia que gracias a estos implantes “personas como Paula –joven sorda que se encargó de conducir el acto- lograron tener una calidad de vida semejante a la de cualquier persona que no haya tenido pérdida auditiva”.

Asimismo, expresó su deseo de que esta campaña “abriera un telediario para que sepan todos los ciudadanos que hay causas como esta que no competen solo a las familias, sino que nos competen a todos” y lo que se reivindica "se escuche en todas partes” ya que, a su juicio, parece que “a veces solo se escuchan las malas noticias”.

“En España hay más de un millón de personas con algún tipo o grado de discapacidad auditiva”, comentó la presidenta del Congreso, quien resaltó la importancia de que “desde las instituciones hagamos lo necesario para garantizar esa plena participación de las personas que tienen dificultades”, porque “democracia significa igualdad de oportunidad e inclusión”.

APOYO A LAS PERSONAS SORDAS

Durante su intervención, Aedo leyó el manifiesto de Fiapas en el que remarcó la necesidad de que se cumpla de manera efectiva la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Al respecto, reclamó que se debe “culminar el desarrollo reglamentario de la ley con el alcance que se previó”, así como “planificar de forma equilibrada y razonada la dotación presupuestaria que debe acompañar al desarrollo y aplicación de la ley” para que así se puedan “hacer efectivos los mandatos relativos a la financiación y acceso a apoyos técnicos para personas sordas”.

Aedo expresó la necesidad de “comunicar y hacer visible el doble objeto de la ley”, tanto “en lo relativo a las personas sordas que sean usuarias de la lengua de signos, como lo relativo a las personas sordas que comunican en lengua oral”, teniendo en cuenta que “obviar este último, invisibilizaría a más del 97% de las personas sordas según una encuesta del INE del años 2008”.

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS AUDÍFONOS

Por su parte, Xuclà puso en valor que “se ha evolucionado mucho en muy pocos años”, pero señaló al Ejecutivo la conveniencia de “tomar nota” y “extender la cobertura de las prótesis auditivas”, ya que, actualmente, esta prestación solo se recibe hasta los 16 años de edad”, teniendo en cuenta que “en su programa electoral llevaban este compromiso”.

Más tarde, Garcés celebró que el texto reglamentario al que hizo referencia Aedo anteriormente “ya está en fase de tramitación y lo enviaremos al Consejo de Estado cuando corresponda” y destacó que, en aspectos como la discapacidad, “estamos todos juntos” y “formamos un frente común”.

Finalmente, Martínez Donoso manifestó su deseo de que esta campaña “no llegue solo a las personas sordas”, sino que la escuche toda la sociedad, para lograr así que “ciertos prejuicios que hay ahora mismo y ciertas barreras se eliminen” y “conseguir una España en la que no se hablen de estas cosas”, porque “habremos logrado la normalización”.

El acto contó además con la presencia del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Borja Fanjul; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

